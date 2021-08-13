14 августа в 14:30 (МСК) «Манчестер Юнайтед» примет «Лидс» на стадионе «Олд Траффорд». Встреча состоится в рамках первого тура АПЛ сезона- 2021/2022. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Манчестер Юнайтед»: форма, ставки и прогноз

«Манчестер Юнайтед», по итогам прошлого сезона АПЛ ставший вторым, в новом сезоне постарается составить реальную конкуренцию «Сити» в борьбе за чемпионство. Команда сохранила лидеров и смогла подписать двух топовых игроков: Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.

В товарищеских встречах перед стартом команда Сульшера стремилась к атакующей игре и забивала не менее двух мячей в каждом матче, правда и пропускала много.

В предстоящей встрече «МЮ» не сможет рассчитывать на Маркуса Рэшфорда и Эдисона Кавани. Предварительный состав на матч с «Лидсом» можно посмотреть здесь.

В том, что «Юнайтед» начнут сезон с победы уверены почти половина пользователей Betting Insider. Пользователь с ником «oleg-centner» предлагает выбрать для ставки вариант «П1+ТБ (2,5)», мотивируя свой прогноз силой «МЮ» и результативным футболом команд в последних встречах.





Аналитики Pin-Up.ru предлагают на «П1+ТБ (2,5)» 2.1. Поставить на победу «Юнайтед» без дополнительных условий можно за 1.57.

«Лидс»: форма, ставки и прогноз

Команда Марсело Бьелсы в прошлом сезоне доказала, что не будет легким соперником ни для одного, даже топового клуба лиги. «Лидс» показывал яркий атакующий футбол, отобрав очки у каждого без исключения клуба АПЛ, попавшего по итогам в еврокубки.

Сам «Лидс» в европейский турнир не попал, но в новом сезоне, наверняка, постарается улучшить прошлогоднее девятое место.

В товарищеских матчах при подготовке к сезону «Лидс» также не отступал от фирменного стиля, много атакуя, забивая и пропуская тоже достаточно.

Клуб готовится к старту АПЛ в полном составе, информацию о предварительной расстановке «Лидса» на матч с «МЮ» можно найти здесь.

Букмекеры сдержанно оценивают шансы команды Бьелсы в дебютной игре нового сезона, коэффициент на победу «Лидса» равен 5.93.

«Манчестер Юнайтед» – «Лидс»: счет в последних матчах





Подавляющее число матчей обоих клубов в предсезонке завершались с обилием забитых мячей. Учитывая и тот факт, что в прошлом сезоне на «Олд Траффорд» «МЮ» обыграл «Лидс» со счетом 6:2, можно предположить вариант с ТБ (2,5) за 1.63. ТБ (3) букмекеры предлагают взять за 2.05. Еще один напрашивающийся вариант для ставки, на основании последних матчей играющих команд – «ОЗ – да». Коэффициент на такое событие равен 1.71.



Где можно посмотреть трансляцию матча?

Посмотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Лидс» можно будет в кабельных сетях, которые имеют договорённость с Okko Sport, а также на официальном сайте платформы okko.sport. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.