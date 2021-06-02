«Матч ТВ» не покажет ни одного матча сборной России на групповом этапе Евро-2020

Стало известно, что «Матч ТВ» не покажет ни одного матча группового этапа Чемпионата Европы с участием сборной России.

Связано это с тем, что у Тины Канделаки (генерального продюсера «Матч ТВ») и Петра Макаренко (руководителя Telesport) напряженно складываются отношения из-за прав на телетрансляции.

2 июня Петр Макаренко прокомментировал в интервью «РБ Спорт» ситуацию с трансляцией товарищеской игры сборной России против Болгарии 5 июня:

– Задайте вопрос РФС, почему они перед тем как назначать товарищеские матчи, не согласовывают с нами даты и время, что должны делать. И почему они не понимают элементарных вещей, назначая игру футбольной сборной на то же время, что и полуфинал чемпионата мира по хоккею с возможным участием сборной России.

Поэтому все проблемы по матчам футбольной сборной 1 и 5 июня сгенерированы РФС. Они могли поставить игры на любые дни и любое время, но они отобрали аудиторию и у себя, и у хоккеистов.

– Теперь все ждут результата матча Россия – Канада на ЧМ?

– Именно так. И другие каналы не хотят ставить товарищеский матч сборной России по футболу против матча хоккейного – в полуфинале чемпионата мира. И правильно делают, так как это обрежет аудиторию и одним, и вторым, – заявил Макаренко.

Ответ Тины Канделаки

«Итак, Россия – Болгария. Наши уважаемые коллеги с Telesport заявили, что показ этого контрольного матча, который является одним из ключевых в подготовке к Евро-2020, зависит строго от того, что будет происходить на чемпионате мира по хоккею. И что если Россия выйдет в полуфинал, никто в эфире федерального телеканала не захочет показывать футбол.

Это не так. Мы на «Матч ТВ» готовы поставить контрольный матч команды Станислава Черчесова в эфир, обеспечить его студийными эфирами и до, и после, подарив футбольный праздник зрителю.

И в Telesport знали об этом – мы неоднократно выходили на них с таким предложением. Первое письмо было отправлено Петру Макаренко 12 мая 2021 года.

Слова о том, что другие каналы не готовы ставить футбол в эфир – наглая ложь и попытка оправдаться», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Где можно будет посмотреть матчи сборной?

Компания Telesport является посредником, который передает права на матчи сборной России. Контрольный матч между Польшей и Россией был показан по «Рен ТВ» также из-за разногласий Telesport и «Матч ТВ».

Также сообщается, что «Матч ТВ» может остаться и без показа плей-офф турнира. Пресс-службы «Первого канала» и «России» пока что не сообщили о переносе трансляций с «Матч ТВ». Глава Telesport отказался как-либо комментировать эту ситуацию.

Игры сборной России будут транслировать «Россия» и «Первый канал». Матч против Бельгии покажет телеканал «Россия». «Первый канал» будет транслировать встречи против Финляндии и Дании.

Источники: https://t.me/tikandelaki/8562, https://bookmaker-ratings.ru/n..., https://www.sports.ru/football...