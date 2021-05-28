Матеу Лаос рассудит финал ЛЧ. Топ-5 трендов по фолам и желтым карточкам

29 мая в 22:00 стартует финал ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Челси». Игру рассудит испанский рефери Матеу Лаос, для которого этот матч станет первым еврокубковым финалом.

Мы собрали главные тренды к финалу ЛЧ по фолам и желтым карточкам! Кэфы от 1.43 до 4.76!

Тренды судьи

Матеу Лаос не назначил ни одного пенальти в 9-ти из 10 последних матчей. На то, что этот тренд повторится в финале дают кэф 1.43 . На назначение пенальти дают 2.60 .

. На назначение пенальти дают . Матеу Лаос раздал больше 4-х желтых карточек за игру в 5-ти из 7-ми последних матчей. На ТБ (4.5) желтых карточек дают кэф 1.94.

Тренды финалов ЛЧ

В 4-х из 5-ти последних финалов ЛЧ заходил ТБ (22,5) фолов. На повторение этого тренда дают кэф 1.93 .

фолов. На повторение этого тренда дают кэф . В двух из трех последних финалов ЛЧ заходил ТМ (2,5) желтых карточек. На эту ставку в этом году дают кэф 4.76.

Тренд личных встреч «Манчестер Сити» и «Челси»

В двух из трех матчей между командами в этом сезоне заходил ТМ (3,5) желтых карточек. На эту ставку в финале дают кэф 1.44.

Будет ли финал ЛЧ «верховым» по фолам и ЖК? Пишите прогнозы в комментариях!