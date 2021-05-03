На гол Килиана против «Ман Сити» был кэф 1.80. За целый матч форвард «ПСЖ» нанес 0 ударов в створ соперника.

Это первая игра 22-летнего нападающего в еврокубках, где он впервые не смог ни разу пробить в створ за 90 минут.

Какой кэф дают букмекеры на гол Мбаппе в ответном матче?

Гол Мбаппе букмекеры оценивают коэффициентом 2.83.

Топ-5 список претендентов на гол выглядит следующим образом:

Серхио Агуэро — 2.27

Илкай Гюндоган — 2.58

Габриэл Жезус — 2.65

Рияд Марез — 2.77

Килиан Мбаппе — 2.83



Килиан все еще претендует на звание лучшего бомбардира ЛЧ в этом сезоне. Мбаппе занимает 2-ое место с 8 голами. Опережает нападающего «ПСЖ» только Эрлинг Холанд — у него 10 забитых мячей.

Как думаете, забьет ли Мбаппе гол в ответном матче? Пишите свои мысли в комментариях!