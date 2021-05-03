Мбаппе ни разу не пробил по воротам в первом матче ½ ЛЧ. Кэф на гол в ответной игре повысился
На гол Килиана против «Ман Сити» был кэф 1.80. За целый матч форвард «ПСЖ» нанес 0 ударов в створ соперника.
Это первая игра 22-летнего нападающего в еврокубках, где он впервые не смог ни разу пробить в створ за 90 минут.
Какой кэф дают букмекеры на гол Мбаппе в ответном матче?
Гол Мбаппе букмекеры оценивают коэффициентом 2.83.
Топ-5 список претендентов на гол выглядит следующим образом:
- Серхио Агуэро — 2.27
- Илкай Гюндоган — 2.58
- Габриэл Жезус — 2.65
- Рияд Марез — 2.77
- Килиан Мбаппе — 2.83
Килиан все еще претендует на звание лучшего бомбардира ЛЧ в этом сезоне. Мбаппе занимает 2-ое место с 8 голами. Опережает нападающего «ПСЖ» только Эрлинг Холанд — у него 10 забитых мячей.
Как думаете, забьет ли Мбаппе гол в ответном матче? Пишите свои мысли в комментариях!
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