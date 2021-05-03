Betting Insider

Мбаппе ни разу не пробил по воротам в первом матче ½ ЛЧ. Кэф на гол в ответной игре повысился

автор Михаил Даньшин

На гол Килиана против «Ман Сити» был кэф 1.80. За целый матч форвард «ПСЖ» нанес 0 ударов в створ соперника.

Это первая игра 22-летнего нападающего в еврокубках, где он впервые не смог ни разу пробить в створ за 90 минут. 

Какой кэф дают букмекеры на гол Мбаппе в ответном матче?

Гол Мбаппе букмекеры оценивают коэффициентом 2.83. 

Топ-5 список претендентов на гол выглядит следующим образом: 

  • Серхио Агуэро — 2.27
  • Илкай Гюндоган — 2.58 
  • Габриэл Жезус — 2.65 
  • Рияд Марез — 2.77 
  • Килиан Мбаппе — 2.83

Килиан все еще претендует на звание лучшего бомбардира ЛЧ в этом сезоне. Мбаппе занимает 2-ое место с 8 голами. Опережает нападающего «ПСЖ» только Эрлинг Холанд — у него 10 забитых мячей.

Как думаете, забьет ли Мбаппе гол в ответном матче? Пишите свои мысли в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Ну если будет повторяться сценарий первого матча и в особенности 2 тайма, то шансов почти нет) Если будет повторяться сценарий 1 тайма в первом матче, то шансы таки есть )
Были два абсолютно разных тайма.
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