Куда перейдет Мбаппе? Букмекеры открыли линию на новый клуб француза

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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Как сообщают СМИ, француз отказался продлевать контракт, так как намерен перейти в «Реал». Однако Флорентино Перес будет вести переговоры только в том случае, когда парижский клуб установит окончательную цену на игрока.

Действующее соглашение Мбаппе расчитано до лета 2022 года, но руководство «ПСЖ» может продать его за 120-150 млн евро, чтобы игрок не ушел бесплатно. Изначально парижане хотели получить за игрока 200 млн евро.

Однако Маурисио Почеттино не намерен расставаться игроком и не раз заявлял, что у него есть план, как сохранить француза в команде.

В случае ухода Мбаппе, «ПСЖ» думает о подписании Месси, Кейна или Салаха.



Кто претендует на Мбаппе?

По мнению букмекеров, именно «Реал» является фаворитом в борьбе за француза. Коэффициент на его переход в королевский клуб составляет 2.50. Следом за ним идет «Ливерпуль» — 6.00.

Топ-5 претендентов выглядит следующим образом:

«Реал» М — 2.50 (вероятность — 40%) ;

; «Ливерпуль» — 6 .00 (17%) ;

«Бавария» — 15.00 (7% ) ;

; «Ман Сити» — 20.00 (5%) ;

; «Барселона» — 25.00 (4%).

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. За это время он триджы выигрывал чемпионат Франции и по два раза Кубок французской лиги, Кубок и Суперкубок Франции. В прошлом сезоне вместе с «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов, где парижане уступили «Баварии».

Также со сборной Франции Мбаппе выиграл ЧМ-2018 в России.

А что думаете вы? Куда лучше перейти Мбаппе? Пишите в комментариях!