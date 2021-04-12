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Куда перейдет Мбаппе? Букмекеры открыли линию на новый клуб француза

автор Алексей Шабалдин
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Как сообщают СМИ, француз отказался продлевать контракт, так как намерен перейти в «Реал». Однако Флорентино Перес будет вести переговоры только в том случае, когда парижский клуб установит окончательную цену на игрока.

Действующее соглашение Мбаппе расчитано до лета 2022 года, но руководство «ПСЖ» может продать его за 120-150 млн евро, чтобы игрок не ушел бесплатно. Изначально парижане хотели получить за игрока 200 млн евро.

Однако Маурисио Почеттино не намерен расставаться игроком и не раз заявлял, что у него есть план, как сохранить француза в команде. 

В случае ухода Мбаппе, «ПСЖ» думает о подписании Месси, Кейна или Салаха.

Кто претендует на Мбаппе? 

По мнению букмекеров, именно «Реал» является фаворитом в борьбе за француза. Коэффициент на его переход в королевский клуб составляет 2.50. Следом за ним идет «Ливерпуль» — 6.00.

Топ-5 претендентов выглядит следующим образом:

  • «Реал» М — 2.50 (вероятность — 40%);
  • «Ливерпуль» — 6.00 (17%);
  • «Бавария» — 15.00 (7%);
  • «Ман Сити» — 20.00 (5%);
  • «Барселона» — 25.00 (4%).

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. За это время он триджы выигрывал чемпионат Франции и по два раза Кубок французской лиги, Кубок и Суперкубок Франции. В прошлом сезоне вместе с «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов, где парижане уступили «Баварии».

Также со сборной Франции Мбаппе выиграл ЧМ-2018 в России.

А что думаете вы? Куда лучше перейти Мбаппе? Пишите в комментариях!

Комментарии
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
Лучше оставаться в ПСЖ) он там на своём месте, клуб сыгран!! Особенно это показывает статистика ЛЧ матчей!))
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Зохиржон Тохиржонович
46.7% WR-5.01% ROI
Конечно Реал!
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Wasso
70.5% WR2.32% ROI
Зохиржон ТохиржоновичКонечно Реал!
Я думаю там он ни к чему... его "затрут" другие звёзды.
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CaTbeT 🐱
55.4% WR-10.6% ROI
Ливер
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StavkaIgra
58.3% WR-4.09% ROI
В ПСЖ ,конечно, он звезда)На нем прям частенько игры ПСЖ зависят и порой думается, что он один против соперников справляется) 
Незнай даже, что ему посоветовать, но в ПСЖ он родной)
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Kraken.Russia
49.2% WR-4.13% ROI
О чем речь. Он мечтал играть в Реале, а они в свою очередь как раз планируют уже второй год его купить, тут все звёзды сходятся.
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ramilka9
47.3% WR-0.66% ROI
реально в реал
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Ibrohim
50.7% WR-3.88% ROI
барселона
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Kazim Alirzaev
57.2% WR-3.26% ROI
в ПСЖ
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Григорий Грий
42.8% WR-7.99% ROI
Лично я предположу ему вообще ни куда не надо переходить
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