Мбаппе заявил о желании уйти из «ПСЖ». Кэф на его переход в «Реал» – 3.00
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе намерен покинуть парижский клуб.
Игрок больше не верит в проект «ПСЖ» и уже сообщил руководству о желании сменить клуб.
Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи говорил, что клуб не продаст Мбаппе, и продлит с ним контракт.
Контракт Килиана действителен до лета 2022 года. В прошлом сезоне Лиги 1 Мбаппе принял участие в 31 матче, в которых забил 27 голов и сделал 7 результативных передач.
Куда может перейти Мбаппе?
- «Реал» – 3.00;
- «Ливерпуль» – 5.00;
- «Манчестер Сити» – 26.00;
- «Челси» – 29.00.
Источник: https://www.marca.com/futbol/r...
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