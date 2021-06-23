Betting Insider

Мбаппе заявил о желании уйти из «ПСЖ». Кэф на его переход в «Реал» – 3.00

автор Сергей Рябкин

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе намерен покинуть парижский клуб.

Игрок больше не верит в проект «ПСЖ» и уже сообщил руководству о желании сменить клуб.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи говорил, что клуб не продаст Мбаппе, и продлит с ним контракт.

Контракт Килиана  действителен до лета 2022 года. В прошлом сезоне Лиги 1 Мбаппе принял участие в 31 матче, в которых забил 27 голов и сделал 7 результативных передач.

Куда может перейти Мбаппе?

  • «Реал» – 3.00;
  • «Ливерпуль» – 5.00;
  • «Манчестер Сити» – 26.00;
  • «Челси» – 29.00.

Источник: https://www.marca.com/futbol/r...

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