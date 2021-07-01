Французский нападающий Килиан Мбаппе уведомил руководство парижского клуба, что он уходит в 15-дневный отпуск.

Ранее «ПСЖ» планировал предложить футболисту новый контракт, который бы затронул не только интересы игрока, но и его семьи. Парижский клуб надеется, что Мбаппе продлит контрактное соглашение. Контракт французского футболиста истекает летом 2022 года. Сам Мбаппе надеется перейти в «Реал Мадрид».

Букмекеры считают, что француз покинет «ПСЖ» этим летом:

«Реал Мадрид» – 3.00;

«Ливерпуль» – 4.00;

«Манчестер Сити» – 17.00;

«Челси» – 29.00;

«Манчестер Юнайтед» – 34.00.

Источник: https://twitter.com/PhilSANFOU...