Мбаппе уехал в отпуск, не продлив контракт с «ПСЖ». Кэф на переход француза в «Реал» – 3.00
Французский нападающий Килиан Мбаппе уведомил руководство парижского клуба, что он уходит в 15-дневный отпуск.
Ранее «ПСЖ» планировал предложить футболисту новый контракт, который бы затронул не только интересы игрока, но и его семьи. Парижский клуб надеется, что Мбаппе продлит контрактное соглашение. Контракт французского футболиста истекает летом 2022 года. Сам Мбаппе надеется перейти в «Реал Мадрид».
Букмекеры считают, что француз покинет «ПСЖ» этим летом:
- «Реал Мадрид» – 3.00;
- «Ливерпуль» – 4.00;
- «Манчестер Сити» – 17.00;
- «Челси» – 29.00;
- «Манчестер Юнайтед» – 34.00.
Источник: https://twitter.com/PhilSANFOU...
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