Месси сомневается в успешности каталонского проекта. Кэф на его переход в МЛС – 10.00
Marca сообщает, что представители Лионеля Месси в данный момент ведут переговоры с «Барселоной» касательно деталей нового контракта.
Есть три пункта, которые обсуждает сейчас сторона Месси:
- Аргентинец хотел бы получить гарантии, что «Барселона» даже в случае новой волны пандемии или кризиса выплатит ему все деньги по контракту.
- Также футболист хотел бы узнать, как каталонский клуб планирует распределять задолженности по старому контракту.
- В случае переезда Месси в МЛС (он планировал сделать это в 2023-м году), где аргентинцу придется выплачивать налоги – в Испании или в США.
Кроме того, Месси до сих пор сомневается в успешности нового проекта. Даже несмотря на подписания Агуэро, Депая и Эрика Гарсии, аргентинец не верит в то, что это команда сможет добиться больших успехов.
Букмекеры считают, что Месси может перебраться этим летом в «ПСЖ»:
- «ПСЖ» – 6.00;
- «Манчестер Сити» – 6.50;
- клуб из МЛС – 10.00;
- «Интер Милан» – 21.00.
Источник: https://www.marca.com/futbol/b...
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