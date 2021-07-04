Marca сообщает, что представители Лионеля Месси в данный момент ведут переговоры с «Барселоной» касательно деталей нового контракта.

Есть три пункта, которые обсуждает сейчас сторона Месси:

Аргентинец хотел бы получить гарантии, что «Барселона» даже в случае новой волны пандемии или кризиса выплатит ему все деньги по контракту. Также футболист хотел бы узнать, как каталонский клуб планирует распределять задолженности по старому контракту. В случае переезда Месси в МЛС (он планировал сделать это в 2023-м году), где аргентинцу придется выплачивать налоги – в Испании или в США.

Кроме того, Месси до сих пор сомневается в успешности нового проекта. Даже несмотря на подписания Агуэро, Депая и Эрика Гарсии, аргентинец не верит в то, что это команда сможет добиться больших успехов.

Букмекеры считают, что Месси может перебраться этим летом в «ПСЖ»:

«ПСЖ» – 6.00;

«Манчестер Сити» – 6.50;

клуб из МЛС – 10.00;

«Интер Милан» – 21.00.

Источник: https://www.marca.com/futbol/b...