Контракт Месси с «Барсой» заканчивается сегодня. Букмекеры оценили, куда может перейти игрок, если не продлит соглашение

1 июля капитан «Барселоны» Лионель Месси может стать свободным агентом.

Месси может продлить контракт с «Барсой» еще на два года

Срок действия нынешнего соглашения с каталонским клубом истекает в полночь. Сообщалось, что стороны договорились о подписании нового контракта сроком до 2023-го года, однако о продлении сотрудничества еще не было объявлено официально.





Букмекеры выяснили, в какой клуб может уйти Лионель, если не переподпишет договор с «Барселоной». Фаворит – «Ман Сити». Переход Лео в «Сити» БК оценивают кэфом 4.50.

Топ-5 клубов, где Месси может продолжить карьеру:

«Ман Сити» – 4.50; «ПСЖ» – 5.50; Любой клуб из МЛС – 17.00; «Интер» – 21.00; «Ювентус» – 34.00.

Напомним, что Месси находится в системе «Барселоны» с 2000-го года. Он дебютировал за основную команду в ноябре 2003-го года.

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