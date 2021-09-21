Месси был заменен из-за травмы и не сыграет против «Метца» в следующем туре. Как это отразилось на коэффициентах?

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не сыграет за клуб в следующем матче: все из-за ушиба кости, которую игрок получил в игре с «Лионом» (2:1).

Также сообщается, что на следующей тренировке аргентинец прихрамывал. Месси не тренировался с командой, а весь день провел в комнате для восстановления. Контрольное обследование будет проведено лишь 23 сентября.

Следующий матч «ПСЖ» проведет в гостях против «Метца», который состоится 22 сентября в 22:00.

Еще вчера на победу «ПСЖ» можно было поставить с кэфом 1.28. Сегодня же. после новости о травме Месси, кэф увеличился, и теперь составляет 1.34. Таким образом, ситуация не особо поменялась: букмекеры по-прежнему верят в успех парижского клуба.

Коэффициент на победу «Метца» снизился с 9.90 до 9.40.

28 сентября «ПСЖ» предстоит матч в Лиге чемпионов против «Ман Сити». Кэф на победу парижан сейчас составляет 2.79, как и вчера.

Месси провел за парижский клуб 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Сможет ли аргентинец стать лидером «ПСЖ»?