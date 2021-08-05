Пресс-служба «Барселоны» объявила, что Лионель Месси покидает каталонский клуб.

«Несмотря на то, что клуб и Месси достигли соглашения и должны были сегодня подписать новое соглашение, из-за экономических правил и ограничений Примеры, официально оформить документ не может быть оформлен.

В связи с этим Лионель Месси больше не будет представлять «Барселону». Стороны испытывают глубокое сожаление в связи с тем, что желание клуба и игрока исполнить не удастся.

«Барса» от всей души благодарит игрока за вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни», – сказано в заявлении.

Букмекеры открыли линию на следующий клуб аргентинца:

«ПСЖ» – 1.83 ;

; «Ман Сити» – 4.50 ;

; Любой клуб MLS – 11.00.

Месси играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 – в Кубке и Суперкубке Испании, 4 – в Лиге чемпионов, по 3 – в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.

Напомним, что прошлый контракт аргентинца действовал до 30 июня 2021 года.