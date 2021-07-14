Месси подпишет 5-летний контракт с «Барселоной» со снижением зарплаты на 50% (Diario Sport)
Лионель Месси и «Барселона» достигли принципиальной договоренности о подписании нового контракта, сообщает Diario Sport.
Стороны заключат 5-летний контракт. Аргентинец и руководство клуба считают, что 34-летний форвард сможет еще 5 лет играть на высшем уровне.
Месси согласился пойти на снижение зарплаты на 50%. Он принял условия, выдвинутые «Барселоной», так как понимает, что клуб переживает тяжелые времена. Капитан каталонцев считает, что должен был подать пример одноклубникам.
Переговоры находятся на продвинутой стадии. В настоящее время юристы «Барсы» занимаются доработкой последних деталей соглашения.
Ожидается, что официально о подписании нового контракта с Месси каталонский клуб объявит в конце июля.
Источник: https://www.sport.es/es/notici...
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