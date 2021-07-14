Лионель Месси и «Барселона» достигли принципиальной договоренности о подписании нового контракта, сообщает Diario Sport.

Стороны заключат 5-летний контракт. Аргентинец и руководство клуба считают, что 34-летний форвард сможет еще 5 лет играть на высшем уровне.

Месси согласился пойти на снижение зарплаты на 50%. Он принял условия, выдвинутые «Барселоной», так как понимает, что клуб переживает тяжелые времена. Капитан каталонцев считает, что должен был подать пример одноклубникам.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. В настоящее время юристы «Барсы» занимаются доработкой последних деталей соглашения.

Ожидается, что официально о подписании нового контракта с Месси каталонский клуб объявит в конце июля.

Источник: https://www.sport.es/es/notici...