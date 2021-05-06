Пока неизвестно, покинут ли Месси и Роналду свои нынешние клубы, да и сделать ставку на данный исход нельзя: в России запрещено принимать ставки на трансферы игроков, так как по закону это неспортивное событие.

Однако можно сделать это иначе:

Лионель Месси выиграет трофей с любым европейским клубом кроме «Барселоны»:

Да – 3.20 ( вероятность – 31% );

( – ); Нет – 1.30 (77%).

Криштиану Роналду забьет в следующем сезоне за «Спортинг»:

Да – 50.00 (2%).

Напомним, что Месси до сих пор не определился со своим будущим: нападающий готов остаться в клубе при определенных условиях. Аргентинец не покинет каталонский клуб если состав команды будет усилен до уровня, который позволит бороться за победу в Лиге чемпионов. Летом СМИ активно писали о желании «Ман Сити» приобрести Лео.

В свою очередь, Роналду также может покинуть нынешний клуб. Как писали различные СМИ, игрок недоволен нынешним положением Ювентуса, отчего поручил своему агенту подыскать ему новый клуб. Игроком интересовались «ПСЖ», «Ман Юнайтед» и «Реал».

Сам португалец в недавнем интервью заявил, что намерен завершить профессиональную карьеру в «Спортинге».

А что думаете вы по этому поводу? Где в летнее ТО окажутся Месси и Роналду?