Betting Insider

Месси покинет «Барселону» и выиграет трофей с другим клубом? Букмекеры оценили вероятность такого исхода

автор Алексей Шабалдин

Пока неизвестно, покинут ли Месси и Роналду свои нынешние клубы, да и сделать ставку на данный исход нельзя: в России запрещено принимать ставки на трансферы игроков, так как по закону это неспортивное событие. 

Однако можно сделать это иначе:

Лионель Месси выиграет трофей с любым европейским клубом кроме «Барселоны»:

  • Да – 3.20 (вероятность 31%); 
  • Нет – 1.30 (77%).

Криштиану Роналду забьет в следующем сезоне за «Спортинг»:

  • Да – 50.00 (2%).

Напомним, что Месси до сих пор не определился со своим будущим: нападающий готов остаться в клубе при определенных условиях. Аргентинец не покинет каталонский клуб если состав команды будет усилен до уровня, который позволит бороться за победу в Лиге чемпионов. Летом СМИ активно писали о желании «Ман Сити» приобрести Лео.

В свою очередь, Роналду также может покинуть нынешний клуб. Как писали различные СМИ, игрок недоволен нынешним положением Ювентуса, отчего поручил своему агенту подыскать ему новый клуб. Игроком интересовались «ПСЖ», «Ман Юнайтед» и «Реал». 

Сам португалец в недавнем интервью заявил, что намерен завершить профессиональную карьеру в «Спортинге».

А что думаете вы по этому поводу? Где в летнее ТО окажутся Месси и Роналду?

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
По Месси пока неопределённость, но вот Роналду точно из Ювентуса уйдёт,там ему не место, что он и сам прекрасно понимает)
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Капперник
66.3% WR4.3% ROI
StavkaIgraПо Месси пока неопределённость, но вот Роналду точно из Ювентуса уйдёт,там ему не место, что он и сам прекрасно понимает)
А куда, в ПСЖ?
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
КапперникА куда, в ПСЖ?
Он же хочет завершить карьеру в родном ему Спортинге)
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
StavkaIgraОн же хочет завершить карьеру в родном ему Спортинге)
ну, хочет. но не сейчас же. года 2 он еще топ будет
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Средство Победыну, хочет. но не сейчас же. года 2 он еще топ будет
Ну вот в последнее время его больше критикуют))
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
StavkaIgraНу вот в последнее время его больше критикуют))
думаю, его переход был лишним. не надо было идти в Ювентус
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Средство Победыдумаю, его переход был лишним. не надо было идти в Ювентус
Согласен!Он и сам это наверняка понимает.
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
StavkaIgraСогласен!Он и сам это наверняка понимает.
вот единственное что он сделал, затащил против Атлетико. и все. больше ничего. только разлад в команде. из-за него ушли Жукич и Игуаин. а дибала сел на лавку
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Средство Победывот единственное что он сделал, затащил против Атлетико. и все. больше ничего. только разлад в команде. из-за него ушли Жукич и Игуаин. а дибала сел на лавку
Да.Об этом все говорят. 
Я помню ещё то,что когда его заменили по ходу игры, то у него был помню такой шок и недовольство))
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Средство Победы
65.3% WR-6.34% ROI
StavkaIgraДа.Об этом все говорят. Я помню ещё то,что когда его заменили по ходу игры, то у него был помню такой шок и недовольство))
да, именно. для него это как снег посреди лета
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