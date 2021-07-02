«Золотой мяч – 2021»: Месси снова стал фаворитом. Кэф на его победу – 3.24
Перед стартом Евро-2020 БК считали фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» Килиана Мбаппе, на которого давали коэффициент 3.25. В тройку также входили Нголо Канте (6.00) и Кевин де Брюйне (7.00).
После вылета Франции с Евро и провального выступления Мбаппе нападающий «ПСЖ» больше не является фаворитом, а главным претендентом теперь считается Лео Месси, который вместе со сборной Аргентины играет в плей-офф Кубка Америки.
Список фаворитов на ЗМ:
- Лионель Месси («Барселона») – 3.24;
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 6.50
- Роберт Левандовски («Бавария») – 7.00;
- Криштиану Роналду («Ювентус») – 7.00;
- Нголо Канте («Челси») – 7.00;
- Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 7.00.
Аргентина обыграла Боливию (4:1) и вышла в 1/4 Кубка Америки. Месси отличился двумя мячами и отдал голевую передачу. В четвертьфинале аргентинцы сыграют со сборной Эквадора.
Возьмет ли «Золотой мяч» Месси, если он успешно сыграет со сборной Аргентины на Кубке Америки? Пишите в комментариях!
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