Месси оформит еще один дубль на Кубке Америки? Линия на статистику игрока на стадии плей-офф

На Кубке Америки завершился групповой этап. Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси забил три гола в четырех матчах. Сумеет ли игрок выиграть заветный трофей со сборной? А сколько забьет?

На данный момент статистика игрока выглядит так:

Один гол прямым ударом со штрафного;

Один дубль;

2 голевые передачи;

Ни одной ЖК и КК.

Букмекеры предлагают специальную линию на действия игрока в решающих матчах.

Лионель Месси. Общая статистика турнира

Забьет прямым ударом со штрафного удара: Да – 6.00 , Нет – 1.09 ;

, Нет – ; Оформит дубль еще как минимум раз: Да – 2.50 , Нет – 1.47 ;

, Нет – ; Оформит еще как минимум одну голевую передачу: Да – 1.60 , Нет – 2.20 ;

, Нет – ; Получит как минимум одну ЖК: Да – 2.30 , Нет – 1.55 ;

, Нет – ; Оформит хет-трик – 12.00 ;

; Получит как минимум одну КК – 20.00.

На данный момент у Мессии 3 забитых мяча на турнире. Кэф на то, что он станет лучшим бомбардиром – 2.70.

Как выступит Месси в решающей стадии? Сможет выиграть заветный трофей? Напишите свое мнение!