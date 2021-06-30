Betting Insider

Месси оформит еще один дубль на Кубке Америки? Линия на статистику игрока на стадии плей-офф

автор Николай Караман

На Кубке Америки завершился групповой этап. Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси забил три гола в четырех матчах. Сумеет ли игрок выиграть заветный трофей со сборной? А сколько забьет?

На данный момент статистика игрока выглядит так:

  • Один гол прямым ударом со штрафного;
  • Один дубль;
  • 2 голевые передачи;
  • Ни одной ЖК и КК.

Букмекеры предлагают специальную линию на действия игрока в решающих матчах.

Лионель Месси. Общая статистика турнира

  • Забьет прямым ударом со штрафного удара: Да – 6.00, Нет – 1.09;
  • Оформит дубль еще как минимум раз: Да – 2.50, Нет – 1.47;
  • Оформит еще как минимум одну голевую передачу: Да – 1.60, Нет – 2.20;
  • Получит как минимум одну ЖК: Да – 2.30, Нет – 1.55;
  • Оформит хет-трик – 12.00;
  • Получит как минимум одну КК – 20.00.

На данный момент у Мессии 3 забитых мяча на турнире. Кэф на то, что он станет лучшим бомбардиром – 2.70.

Как выступит Месси в решающей стадии? Сможет выиграть заветный трофей? Напишите свое мнение!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.