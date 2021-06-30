Месси оформит еще один дубль на Кубке Америки? Линия на статистику игрока на стадии плей-офф
На Кубке Америки завершился групповой этап. Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси забил три гола в четырех матчах. Сумеет ли игрок выиграть заветный трофей со сборной? А сколько забьет?
На данный момент статистика игрока выглядит так:
- Один гол прямым ударом со штрафного;
- Один дубль;
- 2 голевые передачи;
- Ни одной ЖК и КК.
Букмекеры предлагают специальную линию на действия игрока в решающих матчах.
Лионель Месси. Общая статистика турнира
- Забьет прямым ударом со штрафного удара: Да – 6.00, Нет – 1.09;
- Оформит дубль еще как минимум раз: Да – 2.50, Нет – 1.47;
- Оформит еще как минимум одну голевую передачу: Да – 1.60, Нет – 2.20;
- Получит как минимум одну ЖК: Да – 2.30, Нет – 1.55;
- Оформит хет-трик – 12.00;
- Получит как минимум одну КК – 20.00.
На данный момент у Мессии 3 забитых мяча на турнире. Кэф на то, что он станет лучшим бомбардиром – 2.70.
Как выступит Месси в решающей стадии? Сможет выиграть заветный трофей? Напишите свое мнение!
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