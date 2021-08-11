Как пройдет первый сезон Месси в Лиге 1? Букмекеры сделали линию на специальные события игрока

Лионель Месси стал игроком «ПСЖ»!

Букмекеры оценили, как пройдет сезон Месси 2021/22 в «ПСЖ». Кэф на то, что Лео забьет минимум 31 мяч за сезон в Лиге 1 равен 1.85!

Статистика Месси в сезоне 2021/22 за «ПСЖ»

Забьет минимум 31 мяч в Лиге 1 за сезон – 1.85 ;

; Отдаст минимум 13 голевых передач в Лиге 1 за сезон – 1.85 ;

; Оформит минимум два хет-трика в Лиге 1 за сезон – 2.30 ;

; Оформит минимум восемь дублей в Лиге 1 за сезон – 1.85 ;

; Возьмет «Золотой мяч» в этом году – 1.36.

Напомним, что только в 4 из 17 сезонов в Ла Лиге Месси забивал меньше 30 мячей – и это были первые его четыре сезона за «Барсу».

Источник: телеграм-канал «че поставить»

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