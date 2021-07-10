L’Équipe подсчитал, сколько теряет Месси каждый день из-за отсутствия нового контракта.

Аргентинец теряет 100 тысяч евро в день после того, как он стал свободным агентом. Срок его контракта с «Барселоной» истек 30 июня

Благодаря контрактам со спонсорами и клубом Месси получал 139 миллионов евро в год до уплаты налогов (после – примерно 75 миллионов евро).

В данный момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины, которая 11 июля в 03:00 по московскому времени сыграет против сборной Бразилии в финале Кубка Америки.

Букмекеры считают, что Месси может перебраться этим летом в «ПСЖ»:

«ПСЖ» – 6.00;

«Манчестер Сити» – 6.50;

Клуб из МЛС – 10.00;

«Интер Милан» – 21.00.

Источник: https://as.com/futbol/2021/07/...