Месси каждый день теряет по 100 тысяч евро после того, как он стал свободным агентом. Кэф на трансфер аргентинца в МЛС – 10.00
L’Équipe подсчитал, сколько теряет Месси каждый день из-за отсутствия нового контракта.
Аргентинец теряет 100 тысяч евро в день после того, как он стал свободным агентом. Срок его контракта с «Барселоной» истек 30 июня
Благодаря контрактам со спонсорами и клубом Месси получал 139 миллионов евро в год до уплаты налогов (после – примерно 75 миллионов евро).
В данный момент Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины, которая 11 июля в 03:00 по московскому времени сыграет против сборной Бразилии в финале Кубка Америки.
Букмекеры считают, что Месси может перебраться этим летом в «ПСЖ»:
- «ПСЖ» – 6.00;
- «Манчестер Сити» – 6.50;
- Клуб из МЛС – 10.00;
- «Интер Милан» – 21.00.
Источник: https://as.com/futbol/2021/07/...
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