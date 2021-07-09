Betting Insider

Мексика вновь возьмет Золотой Кубок КОНКАКАФ? Букмекеры назвали сборные, которые смогут ей помешать

автор Николай Караман

11 июля стартует Золотой Кубок КОНКАКАФ, предназначенный для стран Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна.

В турнире примут участие 16 команд, разделенные на 4 группы. На турнире также сыграет сборная, не представляющая Америку: в качестве приглашенной команды на турнире выступит сборная Катара.

Топ-5 фаворитов на победу выглядит следующим образом:

  • Мексика – 2.10;
  • США – 2.50;
  • Коста-Рика – 12.00;
  • Канада – 17.00;
  • Катар – 20.00.

Напомним, что действующим победителем турнира, который состоялся в 2019 году, является сборная Мексики. Она же является и самой титулованной командой турнира. На их счету 11 титулов.

Финал турнира запланирован на 1 августа. 

А вы будете следить за этим турниром? Есть ли шанс у других сборных?

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