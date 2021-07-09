Мексика вновь возьмет Золотой Кубок КОНКАКАФ? Букмекеры назвали сборные, которые смогут ей помешать
11 июля стартует Золотой Кубок КОНКАКАФ, предназначенный для стран Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна.
В турнире примут участие 16 команд, разделенные на 4 группы. На турнире также сыграет сборная, не представляющая Америку: в качестве приглашенной команды на турнире выступит сборная Катара.
Топ-5 фаворитов на победу выглядит следующим образом:
- Мексика – 2.10;
- США – 2.50;
- Коста-Рика – 12.00;
- Канада – 17.00;
- Катар – 20.00.
Напомним, что действующим победителем турнира, который состоялся в 2019 году, является сборная Мексики. Она же является и самой титулованной командой турнира. На их счету 11 титулов.
Финал турнира запланирован на 1 августа.
А вы будете следить за этим турниром? Есть ли шанс у других сборных?
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