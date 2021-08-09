«Мидтьюлланд» – ПСВ прогнозы на матч: 10 августа 2021 года - Betting Insider

10 августа в 21:00 (МСК) «Мидтьюлланд» дома примет «ПСВ». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Мидтьюлланд»: форма, ставки и прогноз

«Мидтьюлланд» из последних шести игр проиграл только одну. Команда уверенно выступает в чемпионате Дании, а в квалификации к ЛЧ уже успела пройти «Селтик». Правда, есть одно но. То самое единственное за шесть встреч поражение было от «ПСВ» и было оно со счетом 0:3.

После такой неудачи вернуться в борьбу за ЛЧ, наверное, уже нереально. «ПСВ» сейчас слишком хорош, чтобы у него три мяча отыгрывать.

Все лидеры «Мидтьюлланда» в строю. Узнать предварительный состав команды на матч с «ПСВ» вы можете здесь.

В «Мидтьюлланд» не верит практически никто. Единственное, что готовы допустить капперы – это, что датчане поучаствуют в результативной игре.

Но если вы все-таки верите в датчан, то можно взять ставку «Мидтьюлланд» не проиграет. Pin-Up.ru оценивает ее коэффициентом 1.79.

«ПСВ»: форма, ставки и прогноз

А «ПСВ» сейчас нет равных нигде. В последний раз команда проигрывала еще в марте, а все четыре официальных матча в новом сезоне выиграла с общим счетом 14:2. Одна из этих побед была над «Аяксом» – 4:0.

Понятно, что второй матч против «Мидтьюлланда» для «ПСВ» – это просто формальность. Но коллектив из Эйндховена сейчас в настолько сумасшедшей форме, что даже в расслабленном состоянии способен громить соперников.

Пока что «ПСВ» обходится без травм. Узнать предварительный состав голландцев вы можете здесь.

50% ставок пользователей Betting Insider идут на победу «ПСВ». А каппер Fortunato предположил еще и точный счет:

За то, что «ПСВ» забьет больше (1,5) голов Pin-Up.ru дает коэффициент 1.79. Интересная ставка, учитывая, что команда из Эйндховена во всех официальный матчах нового сезона забивала больше одного мяча.

«Мидтьюлланд» – «ПСВ»: счет в последних матчах

В четырёх из шести последних матчах «ПСВ» проходила ставка «Обе забьют – нет». Повторить ее в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.38.

«Мидтьюлланд» – «ПСВ»: статистика личных встреч

Первая встреча в двухматчевом противостоянии команд закончилась победой «ПСВ» – 3:0. Прошла фора (-2,5). Повторить такую ставку в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 6.7.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Мидтьюлланд» – «ПСВ» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».