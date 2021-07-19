«Милуоки Бакс» нужно выиграть одну игру, чтобы забрать серию. Прогноз на финал НБА «Милуоки Бакс» – «Финикс Санз»

Настал час икс. Либо «Финикс» берет себя в руки и спасет серию, либо чемпионский титул уезжает в Милуоки. За кем останется шестая встреча финала НБА? Давайте разбираться!

Милуоки Бакс

«Бакс» уже во второй раз делают невозможное. Сначала им не оставляли никаких шансов с «Бруклином». И они отыгрались с 0:2. Потом были 0:1 с «Атлантой», и они снова отыгрались! С «Финиксом» команда также отыгралась с 0:2 в серии. Когда «Санз» выиграли первые две игры, коэффициент на их победу в серии был 1.20. Леброн Джеймс с намеком говорил Крису Полу, что осталось еще две игры. Никто не воспринимал «Милуоки» всерьез. Кроме них самих.

Сейчас мы имеем то, что имеем – «Бакс» ведут 3:2, «Бакс» играют шестую игру дома, и у «Бакс» горят глаза. Для Янниса Адетокумбо это может стать первым титулом в карьере, и будьте уверены, что он умрет на площадке, но отдаст всего себя игре. Другой такой возможности у него может и не быть.

Финикс Санз

А «Финикс» откровенно поплыл. Когда счет в серии стал 2:0, не было ни единой капли сомнения, что аризонцы заберут эту серию, если не в четырех, то в пяти матчах. Но по прошествии пяти встреч игра поменялась в другую сторону, и теперь «Санз» находятся в ситуации Win or Die.

За счет чего «Финикс» может обыграть «Милуоки» в гостях? Как мне кажется, у «Санз» есть три варианта:

надеяться, что Крис Пол проснется и сможет наконец-то выиграть важный матч;

отдать мяч Девину Букеру, и смотреть, что из этого получится;

попробовать нейтрализовать Янниса.

К слову, Крис Пол в последней игре чуть было не нейтрализовал Янниса до конца карьеры, но «Грик Фрик» смог удачно приземлиться. Честно говоря, шансов для нынешних «Санз» я никаких не вижу. Команда попросту потухла. Сомневаюсь, что в ней найдется человек, который сможет снова зажечь огонь.





Бесплатные прогнозы на матч Милуоки Бакс – Финикс Санз. 21.07.2021

Предлагаю сыграть от «Милуоки». Но не просто победу взять (за нее дают всего 1.52), а ТМ «Финикса». Думаю, что в такой ответственной игре на первый план встанет оборона, и в первую очередь «Бакс» постараются разрушить нападение соперника. В Pin-Up.ru за индивидуальный тотал «Финикса» меньше (106) очков дают коэффициент 2.20. Его и предлагаю заиграть!

А какие варианты предлагаете вы? Делитесь своими ставками в комментариях!

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