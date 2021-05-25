«Останусь бездомным или куплю особняк». Фанат НБА обманул Лилларда, приукрасив свою ставку
В конце апреля Дэмиан Лиллард получил интересное сообщение в твиттере:
«Дэйм, как твои подколенные связки? Парни, мне нужно, чтобы вы выиграли 42 матча или я останусь бездомным. Но я останусь вашим фанатом. Либо в особняке, либо бездомным» – написал пользователь LordStep.
«Ни слова больше» – ответил Лиллард
И баскетболист сдержал обещание: «Портлэнд» выиграл 42 матча, которые так нужны были LordStep для сохранения дома и покупки особняка.
«А теперь покажи купон»
Лиллард сразу же вспомнил об этом сообщении, попросив беттора показать купон. Ответ последовал не сразу. Пользователи разделились на два лагеря: одни были уверены в обмане, а другие шутили, что LordStep сейчас занят покупкой особняка.
И вдруг Лилларду пришло сообщение...
«Готов стать соседями?»
К этому твиту LordStep прикрепил обещанный купон. Но его содержание было еще более неожиданным, чем сам ответ:
Дело в том, что беттор поставил на ТБ (41,5) побед «Портлэнда» всего 260 долларов с кэфом 1.76. Это значит, что прибыль составила всего 200 долларов.
Теперь только игрушечные особняки и отель из «Монополии»
В комментариях под твитом идет соревнование на лучшую шутку. Беттору до сих пор предлагают переехать. Только вместо особняков теперь рассматриваются игрушечные дома и отель из «Монополии».