«Останусь бездомным или куплю особняк». Фанат НБА обманул Лилларда, приукрасив свою ставку

В конце апреля Дэмиан Лиллард получил интересное сообщение в твиттере:

«Дэйм, как твои подколенные связки? Парни, мне нужно, чтобы вы выиграли 42 матча или я останусь бездомным. Но я останусь вашим фанатом. Либо в особняке, либо бездомным» – написал пользователь LordStep.

«Ни слова больше» – ответил Лиллард

И баскетболист сдержал обещание: «Портлэнд» выиграл 42 матча, которые так нужны были LordStep для сохранения дома и покупки особняка.

«А теперь покажи купон»

Лиллард сразу же вспомнил об этом сообщении, попросив беттора показать купон. Ответ последовал не сразу. Пользователи разделились на два лагеря: одни были уверены в обмане, а другие шутили, что LordStep сейчас занят покупкой особняка.

И вдруг Лилларду пришло сообщение...

«Готов стать соседями?»

К этому твиту LordStep прикрепил обещанный купон. Но его содержание было еще более неожиданным, чем сам ответ:





Дело в том, что беттор поставил на ТБ (41,5) побед «Портлэнда» всего 260 долларов с кэфом 1.76. Это значит, что прибыль составила всего 200 долларов.

Теперь только игрушечные особняки и отель из «Монополии»

В комментариях под твитом идет соревнование на лучшую шутку. Беттору до сих пор предлагают переехать. Только вместо особняков теперь рассматриваются игрушечные дома и отель из «Монополии».

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