«Многие соглашения БК с клубами РПЛ – «перегреты». Дарина Денисова (президент Ассоциации БК)

Президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисова поделилась мнением о текущем состоянии рынка беттинга в России и его будущем.

Дарина Борисовна, букмекерский бизнес сейчас, в 2022 году, способен развиваться или в нынешних условиях уже практически достиг плато в своем прогрессе?

Учитывая, в какой сложной ситуации оказался в последние месяцы любой бизнес, сейчас сложно делать прогнозы. Остается верить, что все сложности временны и преодолимы. Но букмекерство – сфера предпринимательства весьма пластичная. Индустрия умеет выживать и демонстрировать пусть не яркий, но поступательный прогресс даже в самых непростых условиях. Так что будем верить в лучшее.

И все же, не считаете ли вы, что сложностями с развитием отечественной индустрии могут сполна воспользоваться представители офшорного букмекерства? Не вернут ли незаконные конторы назад свои позиции?

Действительно, в последние несколько лет в том числе при содействии нашей Ассоциации государство радикально усложнило операционную активность в доменной зоне .ru для нелегальных онлайн-контор. Сейчас последним крайне непросто привлекать новых игроков из России, особенно с учетом тех законодательных барьеров, что государство построило в том числе с помощью бана на определенные платежные системы. Не думаю, что офшоры смогут вновь вернуть себе серьезную часть клиентов из России. Доля нелегальных контор на отечественном рынке сейчас составляет уже не более 8-10%, и продолжает сокращаться.

Если вернуться к легальному бизнесу, как сильно повлиял на него запрет на участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях? Еще зимой все БК строили планы на предстоящий ЧМ по футболу, в котором должна была принять участие российская сборная. Но сборную отстранили, как, впрочем, и наши клубы от участия в еврокубках…

Негативное влияние нельзя недооценивать. Чемпионат мира представлялся главным событием года для контор, многие операторы готовиться к нему действительно начали за много месяцев до старта. Планы были порушены. Конторам сейчас приходится работать в текущих условиях, пытаться маневрировать, чтобы быть на плаву.

Сильно развивающиеся сейчас так называемые быстрые игры, что многие БК включают в свой продукт, – это итог вышеупомянутого маневрирования?

Для некоторых компаний – да. Другие же, если вспомнить, начали запускать быстрые игры еще до начала всех текущих событий с отстранением российского спорта с международной арены. У всех по-разному.

Как вы сами относитесь к быстрым играм?

С одной стороны – и это не секрет – включение быстрых игр в продуктовую линейку увеличивает выручку операторов. Но с другой – такие краткосрочные события имеют мало общего с классическим спортивным букмекерством. Отсутствует анализ, отсутствует то спортивное начало, что всегда было и есть в беттинге. Я остаюсь поклонницей классической индустрии. Но с пониманием отношусь к желанию операторов расширять свои линии. Важнейшее – найти во всем этом баланс. Все же букмекерство – это не пресловутые «игры случая».

Звучат мнения, что быстрые игры также вымывают классическую аудиторию, привлекая игроманов и увеличивая процент страдающих лудоманией игроков.

Это сейчас одна из наиболее дискуссионных тем в профессиональном букмекерском сообществе. Мое убеждение: индустрия должна сообща выработать некие отраслевые протоколы, чтобы избежать превращения аудитории БК в любителей «казино». Быстрые игры должны быть лишь дополнением к основным продуктовым линиям контор с классическим спортом, соревнованием живых атлетов и команд. Но никак не приоритетом.

Не уничтожат ли эти краткосрочные события с приставкой «кибер» классический беттинг?

Слышала мнения некоторых коллег, что, мол, быстрые игры уже совсем скоро нивелируют значимость классических игровых видов спорта – тех же футбола, хоккея, тенниса – в линиях БК. Не согласна с этим. Не думаю, что обычному спорту что-то угрожает в ближайшие несколько лет. Да, у быстрых игр есть своя аудитория, но колоссального ее увеличения лично я не предвижу.

О классических ставках. Понятно, что сейчас доминирует интерактив, онлайн-букмекерство уже почти одолело ритейл, ППС представляются для большинства – особенно молодых – игроков абсолютным анахронизмом. Что наиболее популярно среди бетторов в онлайне?

Лайв-ставки, конечно. Лайв сейчас занимает порядка 75% от общего числа ставок, что делают игроки. В лайве наиболее привлекательные коэффициенты по сравнению с доматчевыми, особенно если клиент смотрит игру и разбирается в мотивации команд etc. Доматчевые ставки занимают все меньшую долю, и их процент продолжает сокращаться.

О гендерном вопросе. Насколько велик сейчас процент женщин-игроков?

Думаю, что их количество не превышает 8-10% от общего числа игроков. В последние годы он подрос.

Как играют женщины? Есть какие-то выделяющие их паттерны поведения в ставках?

Считаю, что да – причем как индивидуальные паттерны, так и приобретенные. Женщины гораздо менее импульсивны в ставках – это первое и главное, что отличает их от мужчин. К тому же женщины-игроки умеют избегать однажды совершенных ошибок, не повторять их. Последним, увы, страдает очень много обычных бетторов-мужчина.

Количество дам, делающих ставки, будет в дальнейшем расти?

Не думаю, что заметно. Все же ставки на спорт – весьма нишевое увлечение, в котором нужно любить профессиональный спорт и разбираться в нем.

Совсем недавно появившийся и взорвавший инфопространство медиафутбол многими также считается исключительно нишевым явлением. Но оно привлекает особое внимание букмекеров, многие операторы уже стали спонсорами медиафутбольных клубов. Это долгосрочно?

Согласна, медиафутбол стал откровением, в том числе для бизнеса. Конторам он интересен во многом из-за того, что в нем не требуются колоссальные спонсорские вложения, как это по умолчанию происходит, когда спонсируешь клубы той же РПЛ. И одновременно спонсоры получают ну очень большую аудиторию поклонников медиафутбола, что по многим параметрам практически не пересекается со стандартной аудиторией любителей ставок на спорт из числа болельщиков «классических» клубов. Насчет сезонности – не думаю, что это все быстро угаснет. Сейчас медиафутбол если не на пике, то как минимум в стадии взрывного роста. Для контор это настоящее новое поле.

И нельзя сказать, что непаханое.

Конечно. Операторы отлично понимают всю привлекательность медиаклубов. Не пользоваться такой возможностью в контексте спонсорства и сотрудничества – просто-напросто непрофессионально.

Дарина Борисовна, вы упомянули про спонсорство клубов РПЛ. Нет ли у вас ощущения, что в актуальных экономических условиях контракты букмекеров со многими клубами Премьер-лиги переоценены?

Есть. Многие соглашения действительно «перегреты». Не сомневаюсь, что по истечению их сроков большинство спонсоров из числа БК будут настаивать на пересмотре цифр. Сейчас мало кому интересны «гонки бюджетов». Думаю, и сами руководители клубов уже совсем скоро поймут, что с позиции силы давить на потенциальных спонсоров уже не к месту, да и не время.

Раздаются голоса, что нейминг спортивных клубов – отличный выход для БК-спонсоров. Мол, органическое увеличение узнаваемости бренда просто супер.

Не считаю, что нейминг станет массовым явлением. Вероятно, в будущем мы увидим еще несколько примеров, когда букмекеры заключат соглашения, по которым спортивные клубы сменят названия на спонсорские. Но это будут клубы, которые отчаянно нуждаются в денежных вливаниях, не топовые команды в игровых видах спорта.

Если говорить об «органике», то прирост той же клиентской базы могло бы принести букмекерам разрешение использовать в рекламе изображения/образы спортсменов. Но этого до сих пор не произошло. Есть ли перспективы послаблений в законодательстве?

Верю, что да. Еще минувшей зимой-весной наша Ассоциация инициировала создание межведомственного экспертного совета в том числе для решения этой проблемы. Изменения в федеральный закон «О рекламе» назрели давно. Букмекеры вынуждены демонстрировать просто чудеса эквилибристики, чтобы в собственных рекламных роликах не использовать запрещенные изображения живых спортсменов. Это не дело.

Но можно наблюдать, как некоторые БК подписывают соглашения со звездами отечественного спорта в качестве амбассадоров компаний. Нет ли здесь нарушений?

В прямой рекламе образы таких амбассадоров не используются. Опять же, операторы вынуждены лавировать, чтобы следовать букве закона. Повторюсь: считаю, что данная запретительная норма рекламного законодательства устарела для индустрии ставок на спорт и в чем-то даже задерживает развитие легального букмекерства.

Не секрет, что имидж индустрии букмекерства в стране остается не на самом высоком уровне среди обывателей. Почему, по вашему мнению?

Потому что нужно время. Легальное букмекерство в России – младенец, если сравнивать с лучшими мировыми юрисдикциями. Чтобы привнести в сознание обычного человека, что ставки на спорт, беттинг – это обычный вид развлечений, не заработка – должно пройти немало времени. Для этого нужна прежде всего четко работающая экономика, а также стабильное отраслевое законодательство. К тому же сознание обычных людей в немалой степени искажено временами, когда вся страна была заполонена нелегальными игровыми автоматами. В глазах людей, далеких от букмекерства, все это «одним медом мазано». Вот такие предубеждения не стереть быстро, должно пройти время, годы, за которые отрасль окончательно станет не чем-то пугающим для обывателя, а просто-напросто одним из многих видов предпринимательской активности

