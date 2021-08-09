«Монако» – «Спарта»: прогноз на матч третьего квалификационного раунда ЛЧ

10 августа в 21:00 по московскому времени «Монако» примет «Спарту». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги чемпионов сезона 21/22. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на результат матча:

Победа «Монако» – 1.51

Ничья – 4.62

Победа Спарты – 8.2

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«Монако»: форма, ставки и прогноз

В новом сезоне Монако провел только одну официальную игру, сыграв вничью с Нантом (1:1), а вот товарищеских было уже 5. Последние две встречи – это победа на Вольфсбургом (2:1) и поражение от Реала Сосьедада (1:2). В этих играх оба раза смог отличиться Александр Головин. Кэф на его гол в матче квалификации оценивается буками в 3.5.

Тренерский штаб в последних играх устроил хорошую ротацию состава, дав поиграть многим запасным. Вероятно, что физически французы хорошо готовы к матчу.

В летнее трансферное окно «Монако» покинул Йоветич – не последний футболист атаки в составе, но есть и приобретения – Нюбель и Якобс.

«Монако» – очевидный фаворит встречи: кэф на проход «Спарты» в следующий раунд турнира – 19. Победитель этого двухматчевого противостояния встретится с кем-то из пары «Шахтер» – «Генк».

«Спарта»: форма, ставки и прогноз

В чешском чемпионате уже прошло два тура. В обоих матчах Спарты добилась победы – 5:0 над «Слованом» и «3:2» над Сигмой. В 4 из 5 последних матчах чехи стабильно забивают два гола и больше.

В предыдущем раунде квалификации Лиги Чемпионов «Спарта» сломила венский «Рапид», сначала проиграв 1:2, а потом камбекнув 2:0.

«Спарта» неважно выступает в Еврокубках последние 5 лет, но игры команды всегда запоминаются для болельщиков – например, 1:4 c «Селтиком» на поле хозяев.

Чехи не любят отсиживаться в обороне и всегда играют в атаку. Скорее всего, в матче с «Монако» изменений тактики не будет. А поскольку правила выездного гола больше нет, «Спарте» нужно будет стараться забить не меньше двух мячей, чтобы иметь шансы пройти дальше.

«Монако» – «Спарта»: счет в последних матчах





Тренды кэфов на матч «Монако» – «Спарта»

«Монако» в 7 последних домашних матчах ЛЧ ни разу не смог выиграть с форой -1,5 гола. Спарта же в 6 из 8 последних выездных матчах ЛЧ пробивала фору +1,5.

Прогноз редакции Betting Insider

Спарта может обыгрывать оппонента и даже с крупным счетом, но Монако пока на совершенно другом уровне, как по классу игроков так и по статусу.

Ставка редакции – Ф1 -1 за 1.81.