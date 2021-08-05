6 августа в 22:00 (МСК) «Монако» дома примет «Нант». Встреча состоится в рамках 1-тура Лиги 1. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Монако»: форма, ставки и прогноз

«Монако» спокойно проводит предсезонку и готовится к раунду плей-офф ЛЧ. «Спарту» монегаски уже практически прошли (2:0 в первом матче), и теперь нужно плотно настраиваться на финальную стадию квалификации.

Нет уверенности, что сейчас «Монако» будет делать упор на чемпионат. Понятно, что команда будет играть на победу, но с мыслью, что впереди важные матчи в ЛЧ. Играть на два фронта не так уж просто.

Помочь «Монако» в матче с «Нантом» не сможет только второй вратарь клуба Лекомт. Узнать предварительный состав монегасков вы можете здесь.

77% капперов Betting Insider ставят на победу «Монако». bl1zzard21 подробно объяснил, почему это лучший вариант для ставки.





Если вы хотите коэффициент побольше, то, наверное, есть смысл взять минусовую фору хозяев поля. Pin-Up.ru оценивает ставку Ф1 (-1,5) коэффициентом 2.43.



«Нант»: форма, ставки и прогноз

У «Нанта» еврокубков нет, поэтому команда спокойно готовилась к сезону. Готовилась с переменным успехом – 2 победы, 3 поражения на сборах. Причем играл «Нант» с соперниками, которые сложно назвать серьезными.

Сыграть вничью в гостях с «Монако» уже здорово будет. Для команды, которая осталась в Лиге 1 на сезоне 2021/22 только благодаря стыковым матчам.

Пока что «Нант» обходится без травм. Узнать предварительный состав команды вы можете здесь.

В «Нант» бетторы совсем не верят. Даже на плюсовую фору они не готовы ставить. Но всего за один гол «Нанта» Pin-Up.ru дает коэффициент 1.63. Команда не играла еще ни одного официального матча в этом сезоне, поэтому кто знает, на что она способна на свежих ногах.

«Монако» – «Нант»: история личных встреч





В двух последних очных матчах команд проходила ставка «Обе забьют». Повторить такое пари в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.81.



«Монако» – «Нант»: счет в последних матчах





Вы удивитесь, но за последние полгода «Нант» только один раз проиграл с разницей более чем в два мяча. Поставить на фору «Нанта» (+1,5) в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.58.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Монако» – «Нант» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

Источник главного изображения: ФК «Монако»