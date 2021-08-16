17 августа в 22:00 (МСК) «Монако» дома примет «Шахтер». Встреча состоится в рамках квалификации Лиги чемпионов. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Монако»: форма, ставки и прогноз

«Монако» неоднозначно начинает новый сезон. Да, в ЛЧ все пока нормально складывается. Но в чемпионате монегаски стартовали с ничьей и поражения.

«Монако» по статусу должен играть в Лиге чемпионов. И результат от команды ждут в первой игре. На своей территории монегаски будут играть на победу. И чем увереннее она будет, тем лучше.

Помочь «Монако» в игре с «Шахтером» не смогут Головин, Лекомт и Бадиашиле. Узнать предварительный состав команды на матч вы можете здесь.

36% ставок на Betting Insider идут на победу «Монако». Выбор пользователей понятен, ведь букмекеры дают хороший коэффициент на хозяев поля.





Возможно, есть смысл заиграть минусовую фору «Монако». Например, (-1,5). Pin-Up.ru оценивает эту ставку коэффициентом 2.8.



«Шахтер»: форма, ставки и прогноз

«Шахтер» в чемпионате стартовал чуть удачнее, но тут нужно делать скидку на разницу в уровнях УПЛ и Лиги 1. В квалификации ЛЧ «Шахтер» уверенно прошел «Генк», но сейчас команде предстоит куда более серьезное испытание.

Есть ощущение, что «Шахтер» в первом выездном матче устроит и ничья. Но горняки уже не раз доказывали, что могут играть на победу с топ-клубами.

Против «Монако» не сыграют Бондарь и Малышев. Узнать предварительный состав «Шахтера» вы можете здесь.

27% капперов ставят на победу «Шахтера» в этом матче. Это вторая самая популярная ставка на эту встречу.





Если вы хотите сыграть от «Шахтера», то можно и просто Х2 заиграть. Pin-Up.ru оценивает эту ставку коэффициентом 2.11.



«Монако» – «Шахтер»: счет в последних матчах





«Шахтер» забивает в девяти официальных матчах кряду. Поставить на гол Шахтера в предстоящей игре в Pin-Up.ru можно за коэффициент 1.51.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Монако» – «Шахтер» можно будет на одном из каналов субхолдинга «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

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