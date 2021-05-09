«МЮ» не проигрывает на выезде 25 матчей подряд в АПЛ. До рекорда «Арсенала» осталось две игры

Сегодня «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Астон Виллу» (1:3). Примечательно, что манкунианцы в девяти гостевых матчах АПЛ в этом сезоне пропускали первыми, восемь из которых они выиграли.

«Астон Вилла» также забила первой — на 24-ой минуте отличился Бертран Траоре. После забитого гола «Виллы» букмекеры давали кэф 3.00 на победу «МЮ». Манкунианцы поменяли исход матча во втором тайме, забив три гола.

Сколько месяцев длится серия?

Последний раз «МЮ» проиграл на выезде «Ливерпулю» в январе прошлого года (2:0). Манкунианцы продлили серию без поражений в чемпионате Англии до 14 матчей. За это время они 8 раз победили и 6 раз сыграли вничью. В последний раз команда Оле-Гуннара Сульшера проигрывала в чемпионате 27 января – «Шеффилду» (1:2) дома.





До рекорда — два матча

Чтобы побить рекорд АПЛ, Сульшеру нужно не проиграть в двух предстоящих гостевых матчах. Нынешний рекорд принадлежит «Арсеналу» — в сезоне 03/04 команда Венгера не проиграла ни одного матча за сезон. К слову, серия без поражений на выезде была прервана «МЮ».

У «МЮ» осталась последняя игра на выезде в этом сезоне АПЛ. 23 мая команда Сульшера поедет на игру с «Вулверхэмптоном».

Будете брать П2 на этот матч? Пишите свое мнение в комментариях!