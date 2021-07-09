«МЮ» готов заплатить за Кейна 100 миллионов евро и отдать двух футболистов основы. Кэф на трансфер англичанина – 9.00
Харри Кейн может перебраться в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Как сообщает Football Insider, «Манчестер Юнайтед» находится ближе к заключению соглашения, чем «Челси» и «Манчестер Сити». Публично представители «Тоттенхэма» заявляли, что футболист не продается, но вскоре появилась информация о том, что клуб готов расстаться со своей звездой за 150 миллионов евро.
«МЮ» предлагает лондонцам 100 миллионов евро и двух футболистов основы за нападающего сборной Англии.
Куда может перейти Кейн этим летом?
- «Манчестер Сити» – 2.10
- Останется в «Тоттенхэме» – 2.10
- «Манчестер Юнайтед» – 9.00;
- «Челси» – 19.00;
- «ПСЖ» – 29.00.
Источник: https://www.footballinsider247...
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