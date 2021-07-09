Харри Кейн может перебраться в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Как сообщает Football Insider, «Манчестер Юнайтед» находится ближе к заключению соглашения, чем «Челси» и «Манчестер Сити». Публично представители «Тоттенхэма» заявляли, что футболист не продается, но вскоре появилась информация о том, что клуб готов расстаться со своей звездой за 150 миллионов евро.

«МЮ» предлагает лондонцам 100 миллионов евро и двух футболистов основы за нападающего сборной Англии.

Куда может перейти Кейн этим летом?

«Манчестер Сити» – 2.10

Останется в «Тоттенхэме» – 2.10

«Манчестер Юнайтед» – 9.00;

«Челси» – 19.00;

«ПСЖ» – 29.00.

Источник: https://www.footballinsider247...