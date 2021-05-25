Топ-5 ставок на «МЮ» в финале ЛЕ. Кэф 5.11 сыграл в двух полуфиналах подряд!

Уже 26 мая в Гданьске стартует финал Лиги Европы, в котором «Вильярреал» сыграет с «МЮ».

Сульшер все еще не взял ни одного трофея с «МЮ» в качестве тренера. Финал ЛЕ – идеальная возможность исправить ситуацию!

🔝 Мы собрали топ-5 ставок на «МЮ» в финале ЛЕ!

Обе забьют (нет) за 1.91. В этом розыгрыше ЛЕ «МЮ» 4 раза встречался с испанскими командами. В каждом из этих матчей заходила эта ставка.

за 1.91. В этом розыгрыше ЛЕ «МЮ» 4 раза встречался с испанскими командами. В каждом из этих матчей заходила эта ставка. ИТБ2 (1.5 ) за 1.96. «МЮ» забивал минимум два гола в 4-х последних матчах ЛЕ.

) за 1.96. «МЮ» забивал минимум два гола в 4-х последних матчах ЛЕ. Гол Кавани за 2.48. Эдинсон Кавани забил 5 голов в 4-х последних матчах ЛЕ.

за 2.48. Эдинсон Кавани забил 5 голов в 4-х последних матчах ЛЕ. 2-й тайм – ТБ (2,5) за 5.11. Эта ставка заходила в 4-х из 7-ми последних матчей «МЮ».

за 5.11. Эта ставка заходила в 4-х из 7-ми последних матчей «МЮ». Точный счет – 0:0 за 9.88. Все 4 личные встречи между «МЮ» и «Вильярреалом» заканчивались в нулевую ничью.

🏆 Сможет ли Сульшер выиграть свой первый финал в роли тренера «МЮ»? Или трофей заберет Эмери? Пишите в комментариях!