После разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4) «МЮ» объявил об отставке Оле Гуннара Сульшера: это увольнение стало уже шестым в этом сезоне АПЛ. Утром после матча руководство клуба назначило исполняющим обязанности тренера другую легенду клуба — Майкла Каррика, который находился в штабе Сульшера до его ухода. После этого букмекеры предложили обновленную линию на следующего тренера «Манчестер Юнайтед».

Маурисио Почеттино – 2.00

Наиболее вероятным видется назначение Маурисио Почеттино: наставник «ПСЖ» готов стать новым тренером «МЮ». По данным Daily Mail, аргентинец сказал своим друзьям, что несчастлив в Париже, к тому же его семья осталась жить в Лондоне. Отметим, что «Манчестер Юнайтед» уже рассматривал кандидатуру Почеттино в декабре 2018 года до назначения Сульшера. Помимо этой тройки, «МЮ» рассматривает таких кандидатов, как Эрик тен Хаг («Аякс»), Брендан Роджерс «Лестер»), Хулен Лопетеги («Севилья»), Лоран Блан («Эр-Райян») и других. Букмекеры составили специальную линию на того, кто станет новым наставником «МЮ».

Кто станет следующим тренером «Манчестер Юнайтед»:

Маурисио Почеттино – 2.00 ;

; Брендан Роджерс – 4.00 ;

; Майк Каррик – 6.00 ;

; Зинедин Зидан – 8.0 0 ;

Эрик тен Хаг – 9 .00 ;

; Ральф Рангник – 12.00 ;

; Лоран Блан – 12.00 ;

Стив Брюс – 12.00 ;

; Луис Энрике – 20.00 ;

; Юлен Лопетеги – 33 .00 ;

; Даррен Флетчер – 33.00 ;

; Рональд Куман – 40.00 ;

; Диего Симеоне – 40.00 ;

; Рубен Аморим – 40.00 ;

; Йоахим Лев – 50.00.

Возвращение Сэра Алекса Фергюсона оценивается кэфом 50.00. Также дается коэффициент 80.00 на то, что команду снова возглавит Дэвид Мойес. Любопытным также видется назначение на пост главного тренера нападающего манчестерского клуба Криштиану Роналду. Кэф на его назначение – 100.00.

Кто же заменит Сульшера на посту главного тренера «МЮ»? Поделитесь своим мнением в комментариях!