11 мая в 20:00 (МСК) «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Лестером». Встреча состоится в рамках 36-тура АПЛ. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Манчестер Юнайтед»: форма, ставки и прогноз

Свой последний серьезный матч «МЮ» проиграл еще в марте. Проиграл, к слову, «Лестеру» в четвертьфинале Кубка Англии. После этого команда Сульшера выиграла 7 из 9 встреч во всех турнирах, один раз сыграв вничью с «Лидсом», и один раз проиграв «Роме» в ответном матче Лиги Европы.

В теории, конечно, может еще «МЮ» побороться за чемпионство, но на практике сделать это практически нереально. Так что по большому счету, у команды остался только один важный матч в этом сезоне – финал ЛЕ. В чемпионате место в четверке уже забронировано.

Помочь «МЮ» в игре с «Лестером» не смогут Джонс, Марсьяль и Джеймс. Узнать предварительный состав «Манчестера» вы можете здесь.

57% наших пользователей делают ставку на победу «МЮ». На манкунианцев очень большие коэффициенты дают. Новичок Арсен Джулдабеков коротко объяснил свой выбор в пользу «Манчестера»:

«МЮ» выглядит увереннее в этом сезоне, но мотивации у клуба в АПЛ особо нет. Поэтому если вы хотите отталкиваться от команды Сульшера, наверное, лучше подстраховаться форой ноль. В Pin-Up.ru за нее коэффициент 1.77 дают.

«Лестер»: форма, ставки и прогноз

Из последних 5 матчей АПЛ «Лестер» выиграл только два. И это большая проблема, учитывая, что команду уже обогнал «Челси» и на пятки наступает «Ливерпуль». Если и «Ливерпуль» обгонит «Лестер», придется попрощаться с мечтой о Лиге чемпионов.

Даже ничья с «МЮ» не может обрадовать команду. У «Лестера» очень сложный календарь, в то время как у «Ливерпуля» он простой. Брать 3 очка в матче с немотивированным «Манчестером» – это цель номер один для «Лестера» прямо сейчас.

В игре с «МЮ» не примут участие Барнс, Джастин и Морган. Узнать предварительный состав «Лестера» вы можете здесь.

4% наших капперов верят в победу «Лестера». Результат удивительный, учитывая что не так давно «лисы» обыгрывали «МЮ» в Кубке Англии. Благо есть те, кто хотя бы один гол «Лестера» допускают. Например, Назар Гаврильчик:

В Pin-Up.ru есть ставка на то, что «Лестер» не проиграет. 1.51 за нее дают. Не самый плохой вариант для экспресса. Если не хотите рисковать и брать победу гостей, то Х2 может отлично подойти.

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: счет в последних матчах

Как можно заметить, в последнее время команды очень часто «верх» играют. В трех последних матчах «МЮ», к примеру, 17 голов было забито. Поставить на ТБ (2,5) в игре с «Лестером» в Pin-Up.ru можно за 2.05.

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер»: статистика личных встреч

«МЮ» еще ни разу не побеждал «Лестер» в этом сезоне. Ни в АПЛ, ни в Кубке Англии. В обеих этих встречах «лисы» забивали минимум два. Поставить на ИТ2Б (1,5) в третьей встрече команд в Pin-Up.ru можно за коэффициент 2.58.

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