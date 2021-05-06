На чемпионство «Лестера» в 2016-м давали 5001. На победу клуба из Чемпионшипа в 2022-м дают в 3,3 раза меньше

«Лестер» шокировал футбольный мир в 2016 году, выиграв титул АПЛ на второй сезон после возвращения из Чемпионшипа.

В сезоне-2014/15 тогда еще команда Найджела Пирсона была на грани вылета: команда финишировала на 14-м месте с 41 очком. Что примечательно, 22 из них «Лестер» набрал в 9-ти последних турах.

Но даже такой внушительный финиш не помог Пирсону сохранить свой пост в конце сезона.

Причина – скандал с участием сына

Летом «Лестер» расторг контракт с двумя игроками из молодежного состава – Джеймсом Пирсоном и Томом Хоппером. Первый являлся сыном главного тренера.

Находясь в Тайланде, сын Пирсона и его партнер по команде Хоппер – устроили оргию с местными женщинами, отпуская во время процесса расистские шутки. Позже в сети появился ролик, после которого клуб принял решение избавиться от игрока и главного тренера.

Как оказалось – это к лучшему

Летом 2015 года клуб возглавил Клаудио Раньери, который ранее уже работал в Англии с «Челси». Все что было дальше – уже история.

Перед стартом сезона-2015/16 букмекеры давали 5000 к 1 на чемпионство «Лестера» в АПЛ.

В президентство Ким Кардашьян и в то, что Элвис жив – верили больше

На то, что Элвис Пресли жив в то время можно было поставить с кэфом 4001. А на то, что Ким Кардашьян в будущем станет президентом США – 1001.

Болельщик «Лестера» продал ставку и забрал $145 000, хотя мог выиграть свыше $7 миллионов

34-летний болельщик «Лестера» поставил 145 долларов на чемпионство клуба, но в итоге поддался искушению и продал ставку, когда кэф опустился до 1001. Выигрыш составил 145 000 долларов, но могло бы быть $7,250 млн.

Как эта история повлияла на долгосрочные ставки?

После этого букмекеры перестали дарить щедрые кэфы на подобные события. К примеру, в следующем сезоне на чемпионство только что вернувшегося в АПЛ «Норвича» можно поставить с кэфом 1501. Это в 3,3 раза меньше, чем давали на чемпионство «Лестера» перед сезоном-2015/16, хотя к тому моменту клуб уже успел провести один сезон в АПЛ.

А вы любите ставить на подобные исходы с огромными кэфами? Делитесь своими историями в комментариях!