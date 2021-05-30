На победу «Челси» в ЛЧ перед началом сезона давали кэф 21.00. На гол Хавертца в финале – 34.00

«Челси» вчера стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Эта победа в ЛЧ стала второй для «Челси» за последние 9 лет.

Но перед стартом сезона букмекеры низко оценивали шансы «Челси» на победу в ЛЧ.

Кэф – 21.00

Еще в августе на победу «Челси» в ЛЧ давали кэф 21.00. Напомним, что перед стартом сезона команда потратила более 200 млн евро в летнее трансферное окно.

Ситуация не изменилась и после смены тренера: когда Тухель сменил Лэмпарда, кэф на победу «Челси» в турнире остался прежним.

На гол Хавертца в финале давали 34.00

В начале лета кэф на гол Хавертца в финале ЛЧ 2020/21 составлял 34.00. Такой довольно низкий кэф был связан с тем, что на то время фаворитом на подписание немца была «Бавария» (1.65), но в итоге Хавертц перешел в «Челси» (4.50).

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