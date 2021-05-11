Коронавирус повлиял на многие виды спорта. Даже настольный теннис не остался в стороне. Однако именно в нем было выявлено наибольшее количество договорных матчей. Не обошлось и без серьезных мер со стороны специальных органов.

Кто пострадал больше всего?

В большей степени договорняки были зафиксированы на турнирах, которые проходили в странах СНГ, а именно на Украине и в России. Соревнование по настольному теннису не были отменены и игрались практически каждый день. Из-за нехватки спортивных дисциплин, букмекеры принимали ставки на данный вид спорта.

Именно из-за невысокого уровня жизни, игрока из стран СНг было легче всего подкупить, чтобы он сдал тот или иной матч. Плюс ко всему, наказание в таком случае - просто дисквалификация, в то время как в Европе могут даже дать несколько лет тюрьмы.





Помимо простых игроков, пострадавших от таких матчей, была подпорчена и репутация организаторов. Простые капперы просто отдавали свои деньги впустую: кто-то ведь анализировал игроков, смотрел статистику, а теннисит попросту сыграл договорняк.

Как развивались события?

Как известно, договорняки организовать одному сложно, поэтому в таких случаях орудуют целые группировки. С помощью посредника они общаются с игроком, делают ставки на нужный исход и выигрывают огромные деньги. А сдавшему матч игроку чаще всего отдают небольшой процент.

Как заявил один из игроков, который сдавал игры, поначалу цена за сделанный нужный результат доходила до $ 4 тыс. Однако после того, как мошенников становились все больше, цена, соответственно, падала, и доходила всего лишь до $ 400. Кроме того, каждый игрок получал бонус и за то, что смог уговорить еще двух спортсменов сдать игру.

Подобная операция была названа «Турецкий экспресс», так как в основном все было организовано людьми из Турции. Как позже стало известно, они договаривались ис игроками, делали экспрессы из 7-8 событий. Выигрыш с одной ставки доходили до $ 120 000.

Все ставки проходили через одну и ту же БК в Анкаре. Данная БК принадлежит местной мафии, которая отмывала через нее деньги. Один их игроков заявил, что мошенники потратили 10 млн евро, а заработали чуть больше 50 млн.





Однако «Турецкий экспресс» быстро себя изжил

Почему же так случилось? Дело в том, что возникла огромная конкуренция. Другие группировки также занимались вербовкой игроков. Бывали случаи, когда оба теннисиста должны были проиграть. В таких случаях игроки старались поддаваться друг другу. Появилось больше рисков быть раскрытыми, ведь тот игрок, который не смог обеспечить нужный результат, должен был выплатить штраф.

Кроме того, букмекеры поняли, что их обманывают. Крупные компании стали пристально следить за теннисистами, при этом некоторые встречи даже снимали с линии. Также были сняты с линий многие турниры.

В конце концов, борьба с договорняками приняли серьезный характер: игроков проверяли на полиграфе, дисквалифицировали и тому подобное. Многие теннисисты задумались о своей карьеры и о сотрудничестве с мошенниками.

Как дела обстоят сейчас?

Хотя многие крупные события вернулись, договорные матчи в настольном теннисе все еще существуют. Но теперь их стало намного меньше.

А вы ставили на настольный теннис когда-нибудь?