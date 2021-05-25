Betting Insider

«Лейкерс» в последний момент попали в плей-офф. Какие шансы у прошлогоднего чемпиона?

автор Сергей Рябкин

22 мая стартовал плей-офф НБА. Турнир пройдет в стандартном формате.

Согласно регламенту, по шесть команд из каждой конференции попали в плей-офф, а еще четыре отобрались через плей-ин.

Прошлогодний победитель «Лос-Анджелес Лейкерс» стал седьмым в Западной конференции и в плей-ин встречался с «Голден Стэйт». Команда Леброна смогла обыграть своего соперника со счетом 103:100, и в плей-офф они сыграют с «Финикс Санс».

На данный момент команды успели провести по одному матчу, за исключением пары «Милуоки» – «Майами». Эти команды сыграли уже 2 игры. «Лос-Анджелес Лейкерс» свою игру проиграл со счетом 99:90.

На данный момент топ-5 фаворитов выглядит следующим образом:

  • «Бруклин» – 2.90;
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» – 6.00;
  • «Милуоки» – 6.75;
  • «Филадельфия» – 7.75;
  • «Лос-Анджелес Клипперс» – 8.25.

В ночь на 26 мая, в 05:00 мск «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях сыграет против «Финикс». 

Котировки на матч следующие:

  • Победа «Финикс» (с учетом ОТ) – 2.00;
  • Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» (с учетом ОТ) – 1.81.
  • Ф1 (-5,5) – 2.60;
  • Ф2 (+5,5) – 1.43;
  • Ф1 (+3,5) – 1.73;
  • Ф1 (-3,5) – 2.10.

А кого вы поддерживаете в этом сезоне? Расскажите об этом в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.