22 мая стартовал плей-офф НБА. Турнир пройдет в стандартном формате.

Согласно регламенту, по шесть команд из каждой конференции попали в плей-офф, а еще четыре отобрались через плей-ин.

Прошлогодний победитель «Лос-Анджелес Лейкерс» стал седьмым в Западной конференции и в плей-ин встречался с «Голден Стэйт». Команда Леброна смогла обыграть своего соперника со счетом 103:100, и в плей-офф они сыграют с «Финикс Санс».

На данный момент команды успели провести по одному матчу, за исключением пары «Милуоки» – «Майами». Эти команды сыграли уже 2 игры. «Лос-Анджелес Лейкерс» свою игру проиграл со счетом 99:90.

На данный момент топ-5 фаворитов выглядит следующим образом:

«Бруклин» – 2.90 ;

; «Лос-Анджелес Лейкерс» – 6.00 ;

; «Милуоки» – 6.75 ;

; «Филадельфия» – 7.75 ;

; «Лос-Анджелес Клипперс» – 8.25.

В ночь на 26 мая, в 05:00 мск «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях сыграет против «Финикс».

Котировки на матч следующие:

Победа «Финикс» (с учетом ОТ) – 2.00 ;

; Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» (с учетом ОТ) – 1.81 .

. Ф1 (-5,5) – 2.60 ;

; Ф2 (+5,5) – 1.43 ;

; Ф1 (+3,5) – 1.73 ;

; Ф1 (-3,5) – 2.10.

А кого вы поддерживаете в этом сезоне? Расскажите об этом в комментариях!