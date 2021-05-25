«Лейкерс» в последний момент попали в плей-офф. Какие шансы у прошлогоднего чемпиона?
22 мая стартовал плей-офф НБА. Турнир пройдет в стандартном формате.
Согласно регламенту, по шесть команд из каждой конференции попали в плей-офф, а еще четыре отобрались через плей-ин.
Прошлогодний победитель «Лос-Анджелес Лейкерс» стал седьмым в Западной конференции и в плей-ин встречался с «Голден Стэйт». Команда Леброна смогла обыграть своего соперника со счетом 103:100, и в плей-офф они сыграют с «Финикс Санс».
На данный момент команды успели провести по одному матчу, за исключением пары «Милуоки» – «Майами». Эти команды сыграли уже 2 игры. «Лос-Анджелес Лейкерс» свою игру проиграл со счетом 99:90.
На данный момент топ-5 фаворитов выглядит следующим образом:
- «Бруклин» – 2.90;
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – 6.00;
- «Милуоки» – 6.75;
- «Филадельфия» – 7.75;
- «Лос-Анджелес Клипперс» – 8.25.
В ночь на 26 мая, в 05:00 мск «Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях сыграет против «Финикс».
Котировки на матч следующие:
- Победа «Финикс» (с учетом ОТ) – 2.00;
- Победа «Лос-Анджелес Лейкерс» (с учетом ОТ) – 1.81.
- Ф1 (-5,5) – 2.60;
- Ф2 (+5,5) – 1.43;
- Ф1 (+3,5) – 1.73;
- Ф1 (-3,5) – 2.10.
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