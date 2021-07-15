Betting Insider

Недвед: «Роналду вернется из отпуска 25 июля. Надеюсь, он продолжит играть за нас». Кэф на уход португальца в «МЮ» – 2.75

автор Николай Караман

Павел Недвед рассказал о будущем нападающего Криштиану Роналду. 

«Из его окружения нам никто не сообщал, что он хотел бы покинуть клуб. На данный момент возможности ухода нет. Надеюсь, он продолжит играть у нас.

25 июля он должен вернуться из отпуска. Ждем», – заявил Недвед.

СМИ писали об интересе многих топ-клубов Европы об интересе к Роналду. К примеру, «МЮ» и «Спортинг» заявляли о желании вернуть бывшего игрока в клуб. 

Топ-5 претендентов на Криша:

  • «МЮ» – 2.75;
  • «ПСЖ» – 3.50;
  • «Спортинг» – 5.00;
  • Любой китайский клуб – 14.00;
  • «Ман Сити» – 14.00

В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Кроме того, забив 5 мячей на Евро-2020 португалец стал лучшим бомбардиром турнира.

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