Недвед: «Роналду вернется из отпуска 25 июля. Надеюсь, он продолжит играть за нас». Кэф на уход португальца в «МЮ» – 2.75

Павел Недвед рассказал о будущем нападающего Криштиану Роналду.

«Из его окружения нам никто не сообщал, что он хотел бы покинуть клуб. На данный момент возможности ухода нет. Надеюсь, он продолжит играть у нас.

25 июля он должен вернуться из отпуска. Ждем», – заявил Недвед.

СМИ писали об интересе многих топ-клубов Европы об интересе к Роналду. К примеру, «МЮ» и «Спортинг» заявляли о желании вернуть бывшего игрока в клуб.

Топ-5 претендентов на Криша:

«МЮ» – 2.75 ;

; «ПСЖ» – 3.50 ;

; «Спортинг» – 5.00 ;

; Любой китайский клуб – 14.00 ;

; «Ман Сити» – 14.00.

В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Кроме того, забив 5 мячей на Евро-2020 португалец стал лучшим бомбардиром турнира.