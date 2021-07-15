Недвед: «Роналду вернется из отпуска 25 июля. Надеюсь, он продолжит играть за нас». Кэф на уход португальца в «МЮ» – 2.75
Павел Недвед рассказал о будущем нападающего Криштиану Роналду.
«Из его окружения нам никто не сообщал, что он хотел бы покинуть клуб. На данный момент возможности ухода нет. Надеюсь, он продолжит играть у нас.
25 июля он должен вернуться из отпуска. Ждем», – заявил Недвед.
СМИ писали об интересе многих топ-клубов Европы об интересе к Роналду. К примеру, «МЮ» и «Спортинг» заявляли о желании вернуть бывшего игрока в клуб.
Топ-5 претендентов на Криша:
- «МЮ» – 2.75;
- «ПСЖ» – 3.50;
- «Спортинг» – 5.00;
- Любой китайский клуб – 14.00;
- «Ман Сити» – 14.00.
В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Кроме того, забив 5 мячей на Евро-2020 португалец стал лучшим бомбардиром турнира.
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