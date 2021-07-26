28 июля в 20:00 (МСК) «Нефтчи» дома сыграет с «Олимпиакосом». Встреча состоится в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, команды проведут ответный матч. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«Нефтчи»: форма, ставки и прогноз

«Нефтчи» свой путь в розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2021/22 начал с первого квалификационного раунда. Азербайджанская команда там встречалась с грузинским клубом «Динамо» Тбилиси. Обе игры завершились с одинаковым счетом (2:1) и отличились в матче одни и те же игроки: Махмудов и Алескеров.

Первый матч с «Олимпиакосом» завершился для «Нефтчи» поражением (0:1), при том, что около 20 минут азербайджанская команда играла в большинстве, после удаления Камара на 43 минуте матча. А уже на 63 минуте удалили игрока «Нефтчи» – Челика.

В составе «Нефтчи» имеется хороший бомбардир – Намик Алескеров, который в чемпионате Азербайджана забил 19 голов в 28 матчах. Он же и лучший бомбардир команды на пару с Махмудовым в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. На их счету по два гола. Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Нефтчи» наши капперы оставили 6% прогнозов.

Победу команды «Нефтчи» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 3.55. Хороший кэф дают на событие 1X, вы можете поставить на него за 1.75.

«Олимпиакос»: форма, ставки и прогноз

«Олимпиакос» начал со второго раунда розыгрыша Лиги Чемпионов сезона 2021/22. В первом матче этой стадии греческая команда добыла для себя очень важную победу, но лишилась одного из ключевых футболистов из-за красной карточки. Камара забил на 29 минуте встречи и через 14 минут после этого был удален с поля за грубую игру. Грекам теперь достаточно будет сыграть вничью, чтобы пройти дальше по турниру.

До старта Лиги Чемпионов греческая команда провела 7 товарищеских игр, в которых:

В пяти выиграла;

В одной сыграла вничью;

В одной проиграла.

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Олимпиакоса» наши капперы оставили большинство прогнозов, а именно 66%.

На победу греческого «Олимпиакоса» в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.00. На то, что греки не проиграют (X2), можно поставить за кэф 1.27 – неплохой вариант для того, чтобы добавить событие в вашу экспресс ставку.

«Нефтчи» – «Олимпиакос»: счет в последних матчах

За восемь игр, которые команды провели в совокупности, ни разу не было забито более трех мячей. Можно зарядить на событие «ТМ (3,5)». Pin-Up.ru предлагает на него кэф 1.36



«Нефтчи» за последние свои четыре встречи забивал в трех, а «Олимпиакос» в крайних четырех отличался в каждой. На то, что обе команды забьют дают хороший кэф в Pin-Up.ru, за 1.62.

«Нефтчи» – «Олимпиакос»: статистика личных встреч

Очное противостояние команд было лишь один раз в истории последних 5 лет. В этой встрече «Нефтчи» проиграл «Олимпиакосу» (0:1). Азербайджанская команда будет играть на домашней арене и учитывая как складывался первый матч по количеству ударов и голевых моментов, где был перевес у них в этом компоненте, можно взять Ф1 (0). На это событие в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.55.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Из букмекеров транслировать матч будет БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК.

Автор прогноза: Денис Антипов