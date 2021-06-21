Нейросеть спрогнозировала судьбу сборной России на Евро-2020

Искусственный интеллект получил прогноз о наиболее вероятном результате для сборной России на чемпионате Европы по футболу.

«Компьютер предсказал «путь» сборной России и других команд, потенциально связанных с Россией сеткой соревнований. Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в 1/8 финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в 1/4 финала встретятся с командой Нидерландов. В полуфинал пройдёт команда из Нидерландов», – говорится в сообщении.

Россия на Евро-2020:

Выйдет из группы – 2.05 ;

; Четвертьфинал – 3.50 ;

; Полуфинал – 10.00 ;

; Финал – 35.00 ;

; Выиграет Евро-2020 – 85.00.

Напомним, матч Россия – Дания начнется 21 июня в 22:00.

Источник: https://euro2020.ria.ru/202106...