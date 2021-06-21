Нейросеть спрогнозировала судьбу сборной России на Евро-2020
Искусственный интеллект получил прогноз о наиболее вероятном результате для сборной России на чемпионате Европы по футболу.
«Компьютер предсказал «путь» сборной России и других команд, потенциально связанных с Россией сеткой соревнований. Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в 1/8 финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в 1/4 финала встретятся с командой Нидерландов. В полуфинал пройдёт команда из Нидерландов», – говорится в сообщении.
Россия на Евро-2020:
- Выйдет из группы – 2.05;
- Четвертьфинал – 3.50;
- Полуфинал – 10.00;
- Финал – 35.00;
- Выиграет Евро-2020 – 85.00.
Напомним, матч Россия – Дания начнется 21 июня в 22:00.
Источник: https://euro2020.ria.ru/202106...
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.