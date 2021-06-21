Betting Insider

Нейросеть спрогнозировала судьбу сборной России на Евро-2020

автор Сергей Рябкин

Искусственный интеллект получил прогноз о наиболее вероятном результате для сборной России на чемпионате Европы по футболу.

«Компьютер предсказал «путь» сборной России и других команд, потенциально связанных с Россией сеткой соревнований. Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в 1/8 финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в 1/4 финала встретятся с командой Нидерландов. В полуфинал пройдёт команда из Нидерландов», – говорится в сообщении.

Россия на Евро-2020:

  • Выйдет из группы – 2.05;
  • Четвертьфинал – 3.50;
  • Полуфинал – 10.00;
  • Финал – 35.00;
  • Выиграет Евро-2020 – 85.00.

Напомним, матч Россия – Дания начнется 21 июня в 22:00.

Источник: https://euro2020.ria.ru/202106...

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