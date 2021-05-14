Неймар не сыграет в финале Кубка Франции против «Монако»

12 мая «ПСЖ» встречался в гостях с «Монпелье» в рамках полуфинала Кубка Франции. Основное время завершилось со счетом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались парижане (6:5). Неймар вышел на замену на 86-й минуте, а на 90-й получил желтую карточку.

Из-за нее бразилец пропустит финал, в котором «ПСЖ» сыграет с «Монако», победивший в полуфинале клуб из четвертого дивизиона «Румийи Вальер» со счетом 5:1.

«Я сыграл пять минут, нарушаю правила, а арбитр без раздумий дает мне карточку… Спасибо, что лишили меня финала. Думаю, здесь что-то личное», – написал Неймар в своем инстаграм.

Финал состоится 19 мая, в 22:15 в Париже, на стадионе «Стад де Франс».

Напомним, что на данный момент главный тренер парижан Маурисио Почеттино завоевал с командой лишь один трофей: в январе его «ПСЖ» обыграл «Марсель» в матче за Суперкубок Франции со счетом 2:1. Кроме того, команда вылетела из ЛЧ, уступив «Ман Сити» 1:4 по сумме двух встреч.

Отметим, что и в Лиге 1 дела у команды также идут не очень: парижане отстают от лидирующего «Лилля» на 3 очка.

Почеттино снова останется без трофея? Напишите свое мнение в комментариях!