«Барса» оценивает Неймара в 100 млн евро и попытается подписать его летом

«Барса» хочет подписать бразильца после вылета «ПСЖ» из ЛЧ.

Как пишет As, президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что трансфер бразильца положительно скажется на «Барсе». Во-первых, он повысит ценность бренда «Барселоны». Во-вторых, повысит уровень команды, за которую выступает много молодых футболистов. В-третьих, переход Неймара повлияет на Лионеля Месси, который пока не принял окончательного решения о своем будущем.

«Барселона» оценивает бразильца в 100 миллионов евро. В клубе полагают, что, если удастся продать некоторых футболистов, у «Барсы» будет такая сумма.



Срок действующего контракта форварда с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

Вспомнили, какие кэфы давали букмекеры на следующий клуб Неймара в ноябре прошлого года:

«Барселона» — 2.00 ;

; «Реал» — 3.00 ;

; «Ман Сити» — 4.00 ;

; «Челси» — 10.00 ;

; «Ювентус» — 12.00.

Источник: https://www.sports.ru/football...