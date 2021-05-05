Betting Insider

«Барса» оценивает Неймара в 100 млн евро и попытается подписать его летом

автор Алексей Шабалдин

«Барса» хочет подписать бразильца после вылета «ПСЖ» из ЛЧ. 

Как пишет As, президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что трансфер бразильца положительно скажется на «Барсе». Во-первых, он повысит ценность бренда «Барселоны». Во-вторых, повысит уровень команды, за которую выступает много молодых футболистов. В-третьих, переход Неймара повлияет на Лионеля Месси, который пока не принял окончательного решения о своем будущем.

«Барселона» оценивает бразильца в 100 миллионов евро. В клубе полагают, что, если удастся продать некоторых футболистов, у «Барсы» будет такая сумма.

Срок действующего контракта форварда с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.

Вспомнили, какие кэфы давали букмекеры на следующий клуб Неймара в ноябре прошлого года:

  • «Барселона» — 2.00;
  • «Реал» — 3.00;
  • «Ман Сити» — 4.00;
  • «Челси» — 10.00;
  • «Ювентус» — 12.00.

Источник: https://www.sports.ru/football...

Комментарии
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Ну вот) цирк останется, а клоун едет обратно))
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