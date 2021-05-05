«Барса» оценивает Неймара в 100 млн евро и попытается подписать его летом
«Барса» хочет подписать бразильца после вылета «ПСЖ» из ЛЧ.
Как пишет As, президент каталонского клуба Жоан Лапорта считает, что трансфер бразильца положительно скажется на «Барсе». Во-первых, он повысит ценность бренда «Барселоны». Во-вторых, повысит уровень команды, за которую выступает много молодых футболистов. В-третьих, переход Неймара повлияет на Лионеля Месси, который пока не принял окончательного решения о своем будущем.
«Барселона» оценивает бразильца в 100 миллионов евро. В клубе полагают, что, если удастся продать некоторых футболистов, у «Барсы» будет такая сумма.
Срок действующего контракта форварда с «ПСЖ» истекает летом 2022 года.
Вспомнили, какие кэфы давали букмекеры на следующий клуб Неймара в ноябре прошлого года:
- «Барселона» — 2.00;
- «Реал» — 3.00;
- «Ман Сити» — 4.00;
- «Челси» — 10.00;
- «Ювентус» — 12.00.
Источник: https://www.sports.ru/football...
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