После матча с «Лиллем» Неймар участвовал в турнире по онлайн-покеру. Его выигрыш — 1700 евро

После матча с «Лиллем», в котором «ПСЖ» уступил со счетом 0:1, а Неймар был удален, бразилец заявился на онлайн-турнир по покеру SCOOP-106, заплатив за вход 250 евро. В итоге Неймар выиграл 1749 евро, заняв шестое место.

Однако игрок на этом не остановился и сыграл еще в семи турнирах, суммарно заплатив еще 972 евро. Но на них игрок не выиграл ничего.

По официальным данным, в «ПСЖ» Неймар получает 3,06 млн евро в месяц, однако это сумма до вычета налогов.

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