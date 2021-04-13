Betting Insider

После матча с «Лиллем» Неймар участвовал в турнире по онлайн-покеру. Его выигрыш — 1700 евро

автор Сергей Рябкин

После матча с «Лиллем», в котором «ПСЖ» уступил со счетом 0:1, а Неймар был удален, бразилец заявился на онлайн-турнир по покеру SCOOP-106, заплатив за вход 250 евро. В итоге Неймар выиграл 1749 евро, заняв шестое место.

Однако игрок на этом не остановился и сыграл еще в семи турнирах, суммарно заплатив еще 972 евро. Но на них игрок не выиграл ничего. 

По официальным данным, в «ПСЖ» Неймар получает 3,06 млн евро в месяц, однако это сумма до вычета налогов.

А как вы расслабляетесь после тяжелого дня? Напишите об этом!

Комментарии
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Как хобби!)
63% WR0.03% ROI
А чё может себе позволить Азартный игрок этот Неймар на этом можно подловить)
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Archi "Golden Boy"🎫
56% WR-2% ROI
972 евро для него это копейки
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Дана Каримова
52.7% WR-1.12% ROI
Ну наверно решил поучаствовать в ставках , может в свободное время отдыха и подзаработать на этом немного ведь не лишние наверно даже для звезды футбола темболее в нынешнее время .
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Что им еще делать, денег пруд-пруди)Уже все развлечения, наверно, стали обыденным делом и вот решил теперь на этом засветиться)
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Archi "Golden Boy"🎫972 евро для него это копейки
Да уж,там такие цифры у них крутятся 🤑
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