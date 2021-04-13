После матча с «Лиллем» Неймар участвовал в турнире по онлайн-покеру. Его выигрыш — 1700 евро
После матча с «Лиллем», в котором «ПСЖ» уступил со счетом 0:1, а Неймар был удален, бразилец заявился на онлайн-турнир по покеру SCOOP-106, заплатив за вход 250 евро. В итоге Неймар выиграл 1749 евро, заняв шестое место.
Однако игрок на этом не остановился и сыграл еще в семи турнирах, суммарно заплатив еще 972 евро. Но на них игрок не выиграл ничего.
По официальным данным, в «ПСЖ» Неймар получает 3,06 млн евро в месяц, однако это сумма до вычета налогов.
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Archi "Golden Boy"🎫972 евро для него это копейки