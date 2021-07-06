Первым финалистом Кубка Америки стала Бразилия. Нападающий бразильской сборной рассказал, кого хотел бы видеть своим соперником в решающем матче.

«Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал. Буду болеть за них, потому что у меня там много друзей. А в финале победит Бразилия», – сказал Неймар.

Бразильцы в полуфинале оказались сильнее сборной Перу. Единственный мяч в этой встрече забил Лукас Пакета.

Кэф на победу Аргентины – 1.91:

Аргентина – 1.91;

Х – 3.44;

Колумбия – 5.30.

Источник: https://www.americatv.com.pe/d...