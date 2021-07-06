Betting Insider

Неймар: «Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал». Кэф на победу аргентинцев в полуфинале – 1.91

автор Владимир Сорокин

Первым финалистом Кубка Америки стала Бразилия. Нападающий бразильской сборной рассказал, кого хотел бы видеть своим соперником в решающем матче.

«Я хочу, чтобы Аргентина вышла в финал. Буду болеть за них, потому что у меня там много друзей. А в финале победит Бразилия», – сказал Неймар. 

Бразильцы в полуфинале оказались сильнее сборной Перу. Единственный мяч в этой встрече забил Лукас Пакета.

Кэф на победу Аргентины – 1.91:

  • Аргентина – 1.91;
  • Х – 3.44;
  • Колумбия – 5.30.

Источник: https://www.americatv.com.pe/d...

Комментарии
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StavkaIgra
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Да я думаю, что так и случится!) Аргентина на ходу и должны проходить Колумбию и выходить в финал!
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