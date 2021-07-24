«Нижний Новгород» нашел спонсоров. Кэф на то, что нижегородцы вылетят из РПЛ – 1.60
«Нижний Новгород» нашел спонсоров, которые помогут с финансированием команды в сезоне-2021/22.
Как сообщает источник, руководство «Нижнего Новгорода» решило вопрос с финансированием на следующий сезон. Клуб нашел трех спонсоров. В матче первого тура «Нижний Новгород» сыграет против «Сочи».
Букмекеры считают, что нижегородцы – главные фавориты на вылет из РПЛ:
- «Нижний Новгород» – 1.60;
- «Арсенал Тула» – 4.00;
- «Крылья Советов» – 4.00;
- «Уфа» – 4.00;
- «Химки» – 6.00.
Источник: https://matchtv.ru/football/ma...
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