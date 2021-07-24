Betting Insider

«Нижний Новгород» нашел спонсоров. Кэф на то, что нижегородцы вылетят из РПЛ – 1.60

автор Владимир Сорокин

«Нижний Новгород» нашел спонсоров, которые помогут с финансированием команды в сезоне-2021/22.

Как сообщает источник, руководство «Нижнего Новгорода» решило вопрос с финансированием на следующий сезон. Клуб нашел трех спонсоров. В матче первого тура «Нижний Новгород» сыграет против «Сочи».

Букмекеры считают, что нижегородцы – главные фавориты на вылет из РПЛ:

  • «Нижний Новгород» – 1.60;
  • «Арсенал Тула» – 4.00;
  • «Крылья Советов» – 4.00;
  • «Уфа» – 4.00;
  • «Химки» – 6.00.

Источник: https://matchtv.ru/football/ma...

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