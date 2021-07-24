«Нижний Новгород» нашел спонсоров, которые помогут с финансированием команды в сезоне-2021/22.

Как сообщает источник, руководство «Нижнего Новгорода» решило вопрос с финансированием на следующий сезон. Клуб нашел трех спонсоров. В матче первого тура «Нижний Новгород» сыграет против «Сочи».

«Нижний Новгород» – 1.60;

«Арсенал Тула» – 4.00;

«Крылья Советов» – 4.00;

«Уфа» – 4.00;

«Химки» – 6.00.

Источник: https://matchtv.ru/football/ma...