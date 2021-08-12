«Норвич» – «Ливерпуль» прогноз на матч 1 тура АПЛ: 14 августа 2021 года - Betting Insider

14 августа в 19:30 (МСК) «Норвич» у себя дома примет «Ливерпуль». Встреча будет проходить в рамках первого тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Кэрроу Роуд». Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Норвич»: форма, ставки и прогноз

Подопечные Даниэля Фарке вернулись в АПЛ спустя год. И что-то подсказывает, что в этот раз они не вылетят так бесславно, как это было в 2020-м году. Команду укомплектована более чем хорошо. При этом всех основных лидеров команды «Норвич» сохранил. О запасе прочности команды говорит и то, что в прошлом году она выиграла Чемпионшип с солидным преимуществом.

Хочется верить, что Норвич станет крепким середняком, который закрепится в середине турнирной таблицы и будет давать бой любой команде.

С составом у «Норвича» есть определённые проблемы. Но это не тяжёлые повреждения, а вирусные заболевания или легкие мышечные травмы. Узнать предварительный состав команды на матч с «Ливерпулем» вы можете здесь.

Пользователь Umrbek Masharipov предполагает, что «Норвич» сможет дать бой в первом туре у себя на поле и сможет зацепить хотя бы очко у фаворита предстоящего сезона АПЛ:

Есть возможность сделать альтернативный выбор и присмотреться к исходу «обе забьют - нет». Winline.ru даёт коэффициент 1.95 на это событие

«Ливерпуль»: форма, ставки и прогноз

Новый сезон – новые ожидания. И «Ливерпуль», к сожалению, эти позитивные ожидания не оправдывает. В команде остались все лидеры, которые делают погоду уже не один год, но при этом качественного новых усилений никаких в команде нет. На старой гвардии весь сезон вытянуть не удастся, но ещё есть время до закрытия трансферного окна чтобы сделать несколько громких приобретений

«Ливерпуль» по-прежнему не оправился от эпидемии травм, которая подкосила мерсисайдский клуб в начале прошлого сезона. Но игроки постепенно начинаются возвращаться в состав. В лазарете находятся 5 человек и это все защитники. Узнать предварительный состав команды на игру с «Норвичем» вы можете здесь.

Подавляющее большинство капперов Betting Insider считают, что гости без проблем разберутся с вернувшимся в элиту соперником. Winline.ru предлагает поставить на победу гостей с коэффициентом 1.31.

Пользователь Hayrat N предполагает, что в этом поединке будет забито много голов и ставка имеет право на жизнь, учитывая какие исполнители в составе «Ливерпуля»:

Если рассматривать другие варианты ставок, то Winline.ru предлагает очень «вкусный» исход Ф2(-1) в первом тайме за 2.69. Эта ставка несет довольно серьезный риск, но с возможностью возврата.

«Норвич» – «Ливерпуль»: счет в последних матчах

Предсезонные матчи имеют мало чего общего с турнирными буднями. На протяжении предсезонки многие игроки отсутствовали у «Ливерпуля» из-за Евро-2020 или по другим причинам. Вкатываться в сезон будет тяжело, но по результатам предсезонки игры выдались весёлыми, что у хозяев, что у гостей. Хорошая ставка на забитый гол «Ливерпуля» и итоговую победу в матче гостей. Winline.ru даёт на этот исход коэффициент 2.08.

«Норвич» – «Ливерпуль»: статистика личных встреч

В личных противостояниях огромное преимущество у подопечных Юргена Клоппа. По всем раскладам они фавориты и в этом матче. «Норвич» сможет противостоять только организацией игры и полной самоотдачей все команды на протяжении 90 минут.

Если смотреть на не совсем стандартные предложения по исходам, то Winline.ru предлагает неплохой вариант на П2/П2 по таймам за 1.77.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Норвич» – «Ливерпуль» можно будет в кабельных сетях, которые имеют договорённость с Okko Sport, а также на официальном сайте платформы https://okko.sport