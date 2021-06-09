«Норвич» хочет разорвать рекордный контракт с букмекером. Причина – спорный промо-ролик компании
«Норвич» заключил контракт с новым титульным спонсором. По условиям которого будет получать $4.25 млн в год. Этот контракт стал крупнейшим в истории клуба.
Кто стал новым спонсором?
Новым титульным спонсором команды стала малайзийская букмекерская контора BK8. Не прошло и двух дней после официального объявления о сотрудничестве, как тут же разгорелся скандал.
Болельщики пошли проверять соц. сети
Болельщики «Норвича» сразу обнаружили что-то неладное: BK8 позиционирует себя как компания, которая сотрудничает с миллионами клиентов, но при этом в соц. сетях у них:
Но это еще не все
Болельщики нашли видео на Youtube-канале компании, где полураздетые женщины в фирменной атрибутике BK8 имитировали оральный секс. Фанаты посчитали, что видео является оскорбительным по отношению к женщинам.
Видео немедленно распространилось по фан-сообществу, после чего болельщики «Норвича» потребовали от клуба отказаться от спонсорства с BK8.
«Норвич» разорвет контракт с BK8?
Клуб выступил с заявлением, в котором призвал своих партнеров удалить видео. В BK8 немедленно отреагировали и выполнили эту просьбу.
Напомним, что ранее титульным спонсором «Норвича» тоже являлась букмекерская контора – Dafabet.