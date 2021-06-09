«Норвич» хочет разорвать рекордный контракт с букмекером. Причина – спорный промо-ролик компании

«Норвич» заключил контракт с новым титульным спонсором. По условиям которого будет получать $4.25 млн в год. Этот контракт стал крупнейшим в истории клуба.

Кто стал новым спонсором?

Новым титульным спонсором команды стала малайзийская букмекерская контора BK8. Не прошло и двух дней после официального объявления о сотрудничестве, как тут же разгорелся скандал.

Болельщики пошли проверять соц. сети

Болельщики «Норвича» сразу обнаружили что-то неладное: BK8 позиционирует себя как компания, которая сотрудничает с миллионами клиентов, но при этом в соц. сетях у них:

5991 подписчик на Facebook;

66 подписчиков на Youtube;

709 подписчиков в Instagram.

Но это еще не все

Болельщики нашли видео на Youtube-канале компании, где полураздетые женщины в фирменной атрибутике BK8 имитировали оральный секс. Фанаты посчитали, что видео является оскорбительным по отношению к женщинам.

Видео немедленно распространилось по фан-сообществу, после чего болельщики «Норвича» потребовали от клуба отказаться от спонсорства с BK8.

«Норвич» разорвет контракт с BK8?

Клуб выступил с заявлением, в котором призвал своих партнеров удалить видео. В BK8 немедленно отреагировали и выполнили эту просьбу.

Напомним, что ранее титульным спонсором «Норвича» тоже являлась букмекерская контора – Dafabet.