Betting Insider

«Норвич», «Брентфорд» и «Уотфорд» имеют самые большие шансы на провал. Букмекеры оценили, кто вылетит из АПЛ в сезоне 21/22

автор Михаил Даньшин

Недавно стал известен окончательный список команд, которые вышли из Чемпионшипа в АПЛ. Последнюю путевку получил «Брентфорд». В финале плей-офф был обыгран «Суонси» (2:0). Таким образом, «Брентфорд» впервые в своей истории выступит в АПЛ.


Ранее путевку в следующий сезон АПЛ завоевали «Норвич» и «Уотфорд». Эти же три клуба являются главными претендентами на вылет. Букмекеры оценивают такое событие с кэфом 2.00.

Кто вылетит из АПЛ по итогам сезона 21/22:

  • «Брентфорд» — 2.00;
  • «Норвич» — 2.00;
  • «Уотфорд» — 2.00;
  • «Кристал Пэлас» — 3.50;
  • «Бернли» — 3.75;
  • «Ньюкасл» — 3.75;
  • «Саутгемптон» — 5.50;
  • «Астон Вилла» — 6.00;
  • «Вулверхэмптон» — 6.00;
  • «Брайтон» — 6.50.

Как вы думаете, кто попадет в Чемпионшип в следующем сезоне? Пишите ваши мнения в комментариях! 

Комментарии
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StavkaIgra
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Ну тут очень сложно заранее рассуждать..
К примеру, Шеффилд в свой первый сезон возвращения в АПЛ два года назад показал отличные результаты и входил даже в верхушку таблицы, но сдулся в этом сезоне, то есть не сразу в первый сезон возвращения в АПЛ
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