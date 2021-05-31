«Норвич», «Брентфорд» и «Уотфорд» имеют самые большие шансы на провал. Букмекеры оценили, кто вылетит из АПЛ в сезоне 21/22

Недавно стал известен окончательный список команд, которые вышли из Чемпионшипа в АПЛ. Последнюю путевку получил «Брентфорд». В финале плей-офф был обыгран «Суонси» (2:0). Таким образом, «Брентфорд» впервые в своей истории выступит в АПЛ.





Ранее путевку в следующий сезон АПЛ завоевали «Норвич» и «Уотфорд». Эти же три клуба являются главными претендентами на вылет. Букмекеры оценивают такое событие с кэфом 2.00.

Кто вылетит из АПЛ по итогам сезона 21/22:

«Брентфорд» — 2.00 ;

; «Норвич» — 2.00 ;

; «Уотфорд» — 2.00 ;

; «Кристал Пэлас» — 3.50 ;

; «Бернли» — 3.75 ;

; «Ньюкасл» — 3.75 ;

; «Саутгемптон» — 5.50 ;

; «Астон Вилла» — 6.00 ;

; «Вулверхэмптон» — 6.00 ;

; «Брайтон» — 6.50.

Как вы думаете, кто попадет в Чемпионшип в следующем сезоне? Пишите ваши мнения в комментариях!