«Норвич», «Брентфорд» и «Уотфорд» имеют самые большие шансы на провал. Букмекеры оценили, кто вылетит из АПЛ в сезоне 21/22
Недавно стал известен окончательный список команд, которые вышли из Чемпионшипа в АПЛ. Последнюю путевку получил «Брентфорд». В финале плей-офф был обыгран «Суонси» (2:0). Таким образом, «Брентфорд» впервые в своей истории выступит в АПЛ.
Ранее путевку в следующий сезон АПЛ завоевали «Норвич» и «Уотфорд». Эти же три клуба являются главными претендентами на вылет. Букмекеры оценивают такое событие с кэфом 2.00.
Кто вылетит из АПЛ по итогам сезона 21/22:
- «Брентфорд» — 2.00;
- «Норвич» — 2.00;
- «Уотфорд» — 2.00;
- «Кристал Пэлас» — 3.50;
- «Бернли» — 3.75;
- «Ньюкасл» — 3.75;
- «Саутгемптон» — 5.50;
- «Астон Вилла» — 6.00;
- «Вулверхэмптон» — 6.00;
- «Брайтон» — 6.50.
Как вы думаете, кто попадет в Чемпионшип в следующем сезоне? Пишите ваши мнения в комментариях!
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