Директор клуба Фабио Паратичи убедил владельца «Тоттенхэма» Дэниела Леви назначить на пост главного тренера португальского специалиста.

Нуну Эшпириту Санту в следующем сезоне будет возглавлять «Тоттенхэм». Лондонский клуб долгое время искал замену Жозе Моуриньо. С португальским специалистом переговоры прошли очень быстро. Ранее лондонский клуб надеялся подписать Антонио Конте, но взгляды итальянского специалиста и руководства сильно расходились, поэтому переговоры прошли неудачно.

Еще несколько дней назад бывший тренер «Вулверхэмптона» не был фаворитом на назначение:

Роберто Мартинес – 5.00;

Стивен Джеррард – 11.00;

Грэм Поттер – 13.00;

Юрген Клинсманн – 17.00;

Маурисио Почеттино – 19.00;

Роберто Манчини – 26.00.

Источник: https://www.tottenhamhotspur.c...