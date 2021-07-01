Нуну Эшпириту Санту возглавил «Тоттенхэм»
Директор клуба Фабио Паратичи убедил владельца «Тоттенхэма» Дэниела Леви назначить на пост главного тренера португальского специалиста.
Нуну Эшпириту Санту в следующем сезоне будет возглавлять «Тоттенхэм». Лондонский клуб долгое время искал замену Жозе Моуриньо. С португальским специалистом переговоры прошли очень быстро. Ранее лондонский клуб надеялся подписать Антонио Конте, но взгляды итальянского специалиста и руководства сильно расходились, поэтому переговоры прошли неудачно.
Еще несколько дней назад бывший тренер «Вулверхэмптона» не был фаворитом на назначение:
- Роберто Мартинес – 5.00;
- Стивен Джеррард – 11.00;
- Грэм Поттер – 13.00;
- Юрген Клинсманн – 17.00;
- Маурисио Почеттино – 19.00;
- Роберто Манчини – 26.00.
Источник: https://www.tottenhamhotspur.c...
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