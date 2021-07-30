Матч ЛЧ «Спартак» – «Бенфика» в Москве смогут посетить 3000 зрителей. Кэф на победу «Спартака» – 3.18
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет со зрителями.
Московский клуб объявил, что на трибунах смогут присутствовать до 3000 человек.
«Продажа билетов начнется в понедельник и будет доступна для владельцев абонементов сезона-19/20 и сезона-20/21.
К продаже будут доступны только билеты на трибуну А и В», – сообщает твиттер клуба.
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» 4 августа. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Букмекеры считают фаворитом первого матча португальцев:
- победа «Спартака» – 3.18
- ничья – 3.65
- победа «Бенфики» – 2.42
Источник: https://twitter.com/fcsm_offic...
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