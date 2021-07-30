Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет со зрителями.

Московский клуб объявил, что на трибунах смогут присутствовать до 3000 человек.

«Продажа билетов начнется в понедельник и будет доступна для владельцев абонементов сезона-19/20 и сезона-20/21.

К продаже будут доступны только билеты на трибуну А и В», – сообщает твиттер клуба.

«Спартак» сыграет с «Бенфикой» 4 августа. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом первого матча португальцев:

победа «Спартака» – 3.18

ничья – 3.65

победа «Бенфики» – 2.42

Источник: https://twitter.com/fcsm_offic...