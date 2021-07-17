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«Зенит» выиграл Суперкубок России. 30% капперов угадали исход матча

«Зенит» обыграл «Локомотив» и завоевал 6-й Суперкубок России

В первом тайме счет открыл Кузяев. Во втором передача через половину поля от Вендела застала врасплох защитников «Локомотива» и Азмун просто зашел с мячом в ворота. Под занавес матча Ерохин оформил третий гол в ворота гостей. 

Голы:

Кузяев 27' (1:0), Азмун 57' (2:0), Ерохин 83' (3:0).

Кэфы на матч: 

  • Победа «Зенита» – 1.67 ✔️
  • Победа Локомотива – 5.47 ❌
  • Обе забьют – 1.92 ❌
  • Тотал больше 2.5 – 2.56 ✔️

Источник: https://www.championat.com/foo...

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