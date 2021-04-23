Моуринью уволен из «Тоттенхэма». Кто его заменит?

Недавно «Тоттенхэм» объявил об увольнении Жозе Моуринью. Причина — в неудовлетворительных результатах команды.

Но была информация, что причина в другом

Некоторые СМИ сообщали, что Моуриньо отказался сегодня утром выводить команду на тренировку из-за вступления в Суперлигу. По их информации, именно это стало причиной увольнения португальца.

Тем не менее, эта информация не подтвердилась.

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Кто заменит Моуринью?

На днях в СМИ появилась информация, что лондонский клуб контактировал с бывшим тренером «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри.

На фоне этих новостей букмекеры обновили линию на главного тренера «шпор». По их мнению, итальянец и является явным фаворитом. Кэф на его назначение — 2.00.

Вот как выглядит линия на главного тренера «Тоттенхэма».

Маурицио Сарри — 2.00;

Юлиан Нагельсманн — 4 .00;

Нуну Эшпириту Санту — 6 .00;

Скотт Паркер — 7 .00;

Райан Мэнсон — 10 .00;

Эрик тен Хаг — 12.00;

Брендан Роджерс — 14.00.

Примечательно, что в первый день после увольнения Моуринью, фаворитом был Юлиан Нагельсманн. Его назначение оценивалось коэффициентом 3.50.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Главным достижением португальца был выход в финал Кубка Лиги, который «Тоттенхэм» проведет уже при новом тренере.

А кого бы вы хотели видеть новым тренером «Тоттенхэма»? Пишите свои варианты в комментариях!