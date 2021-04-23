Моуринью уволен из «Тоттенхэма». Кто его заменит?
Недавно «Тоттенхэм» объявил об увольнении Жозе Моуринью. Причина — в неудовлетворительных результатах команды.
Но была информация, что причина в другом
Некоторые СМИ сообщали, что Моуриньо отказался сегодня утром выводить команду на тренировку из-за вступления в Суперлигу. По их информации, именно это стало причиной увольнения португальца.
Тем не менее, эта информация не подтвердилась.
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Кто заменит Моуринью?
На днях в СМИ появилась информация, что лондонский клуб контактировал с бывшим тренером «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри.
На фоне этих новостей букмекеры обновили линию на главного тренера «шпор». По их мнению, итальянец и является явным фаворитом. Кэф на его назначение — 2.00.
Вот как выглядит линия на главного тренера «Тоттенхэма».
- Маурицио Сарри — 2.00;
- Юлиан Нагельсманн — 4.00;
- Нуну Эшпириту Санту — 6.00;
- Скотт Паркер — 7.00;
- Райан Мэнсон — 10.00;
- Эрик тен Хаг — 12.00;
- Брендан Роджерс — 14.00.
Примечательно, что в первый день после увольнения Моуринью, фаворитом был Юлиан Нагельсманн. Его назначение оценивалось коэффициентом 3.50.
Напомним, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Главным достижением португальца был выход в финал Кубка Лиги, который «Тоттенхэм» проведет уже при новом тренере.