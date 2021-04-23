Betting Insider

Моуринью уволен из «Тоттенхэма». Кто его заменит?

автор Михаил Даньшин

Недавно «Тоттенхэм» объявил об увольнении Жозе Моуринью. Причина — в неудовлетворительных результатах команды.

Но была информация, что причина в другом

Некоторые СМИ сообщали, что Моуриньо отказался сегодня утром выводить команду на тренировку из-за вступления в Суперлигу. По их информации, именно это стало причиной увольнения португальца.

Тем не менее, эта информация не подтвердилась.

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Кто заменит Моуринью?

На днях в СМИ появилась информация, что лондонский клуб контактировал с бывшим тренером «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри. 

На фоне этих новостей букмекеры обновили линию на главного тренера «шпор». По их мнению, итальянец и является явным фаворитом. Кэф на его назначение — 2.00.

 Вот как выглядит линия на главного тренера «Тоттенхэма».

  • Маурицио Сарри — 2.00;
  • Юлиан Нагельсманн — 4.00;
  • Нуну Эшпириту Санту — 6.00;
  • Скотт Паркер — 7.00;
  • Райан Мэнсон — 10.00;
  • Эрик тен Хаг — 12.00;
  • Брендан Роджерс — 14.00.

Примечательно, что в первый день после увольнения Моуринью, фаворитом был Юлиан Нагельсманн. Его назначение оценивалось коэффициентом 3.50

Напомним, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Главным достижением португальца был выход в финал Кубка Лиги, который «Тоттенхэм» проведет уже при новом тренере.

А кого бы вы хотели видеть новым тренером «Тоттенхэма»? Пишите свои варианты в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.3% WR-4.08% ROI
Кто его заменит судить не возьмусь,но его увольнение логичный и читаемый шаг)Несмотря на цифры отступных.
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Виталий Демусенко
22.7% WR-10.56% ROI
Джеррард
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Барокко Уэльский
59% WR-3.06% ROI
Жозе уже не тот, Нагельсман нужен
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Ярослав Ярошовец1
58% WR1.77% ROI
тен хаг,остальные не пойдут,не тот уровень,Бенитес себя исчерпал
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Дана Каримова
52.7% WR-1.12% ROI
Максимилиано Аллегри , Рафаэль Бенитос , или Стивен Джеррад и Негельсман .
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Cheers!
41.5% WR-2.33% ROI
надо брать Стива Джерарда
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Reddevil
45.5% WR-0.24% ROI
Лучше Грэма Поттера из Брайтона, шикарную атакующую игру показывает команда при нем
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Гэндальф Серый
44% WR-9.27% ROI
Я могу его заменить, сразу лч возьмём
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