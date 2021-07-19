Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 22 июля по 7 августа в шести городах Японии. На турнире примут участие 16 сборных, составленных из игроков не старше 23 лет. Кроме того, в заявку могут войти не более 3 футболистов старше этого возраста.

Первым матчем сыгранным на турнире будет встреча Египта и Испании. Игра стартует в 10:30 мск. Букмекеры открыли линию на победителя ОИ.

Топ-5 фаворитов выглядит следующим образом;

Испания – 2.80;

Бразилия – 3.80;

Франция – 6.00;

Аргентина – 9.00;

Германия – 9.00.

Наименьшие шансы, по мнению букмекеров, у сборной ЮАР. Их победа оценивается кэфом 250.00.

Согласно регламенту, в плей-офф выходят команды, занявшие первые 2 места в своих группах. Плей-офф стартует с ¼ финала.

Напомним, что победителем ОИ-2016, проходивших в Рио-де-Жанейро, стала сборная Бразилии с Неймаром в составе. Тогда в финале бразильцы обыграли сборную Германии. (1:1, 5:4 пен). Решающий пенальти был забит как раз-таки Неймаром.

Кто станет победителем ОИ в этом году? Будете следить за турниром?