Дани Алвес, Ришарлисон и Фукс – в составе Бразилии на ОИ, однако букмекеры считают фаворитом турнира другую сборную
Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 22 июля по 7 августа в шести городах Японии. На турнире примут участие 16 сборных, составленных из игроков не старше 23 лет. Кроме того, в заявку могут войти не более 3 футболистов старше этого возраста.
Первым матчем сыгранным на турнире будет встреча Египта и Испании. Игра стартует в 10:30 мск. Букмекеры открыли линию на победителя ОИ.
Топ-5 фаворитов выглядит следующим образом;
- Испания – 2.80;
- Бразилия – 3.80;
- Франция – 6.00;
- Аргентина – 9.00;
- Германия – 9.00.
Наименьшие шансы, по мнению букмекеров, у сборной ЮАР. Их победа оценивается кэфом 250.00.
Согласно регламенту, в плей-офф выходят команды, занявшие первые 2 места в своих группах. Плей-офф стартует с ¼ финала.
Напомним, что победителем ОИ-2016, проходивших в Рио-де-Жанейро, стала сборная Бразилии с Неймаром в составе. Тогда в финале бразильцы обыграли сборную Германии. (1:1, 5:4 пен). Решающий пенальти был забит как раз-таки Неймаром.